МЗС України прокоментувало доповідь генсека ООН на тему "Діти та збройний конфлікт" за 2024 рік

Міністерство закордонних справ України уважно ознайомилося із доповіддю генерального секретаря ООН "Діти та збройний конфлікт" за 2024 рік та вітає його рішення третій рік поспіль включити збройні сили Російської Федерації та підконтрольні їм збройні формування до списку злісних порушників за вбивства і каліцтва дітей, а також удари по школах і лікарнях в Україні.

"Це чітке підтвердження систематичних і масштабних злочинів РФ проти українських дітей. Окрім політичної та моральної ваги, таке рішення має і практичні наслідки. Так, згідно з процедурами ООН, держави, збройні сили яких перебувають у списку, не можуть брати участь в операціях ООН з підтримання миру — ані в чинних, ані в майбутніх — до моменту їх виключення зі "списку ганьби", - йдеться у коментарі МЗС України.

У доповіді зазначається, що протягом 2024 року Російська Федерація не лише не вжила жодних заходів для запобігання жертвам серед дітей, але й значно посилила інтенсивність обстрілів густонаселених районів та цивільної інфраструктури, що призвело до зростання кількості грубих порушень проти дітей на 105% порівняно з попереднім роком. Крім того, РФ продовжує блокувати повернення незаконно вивезених нею українських дітей та перешкоджати їх возз’єднанню з рідними в Україні.

Водночас в МЗС викликала здивування форма представлення інформації про жертви серед дітей на території РФ, "адже вона абсолютно не відповідає критеріям та стандартам мандата "Діти та збройний конфлікт" щодо деталізації та верифікації фактів".

"Також неприйнятною є повна відсутність у доповіді верифікованих випадків сексуального насильства проти дітей, скоєного російськими військовими, попри те, що українська сторона передала ООН підтверджену інформацію щонайменше стосовно 16 таких випадків", - йдеться у коментарі.

З огляду на те, що зазначена доповідь подана на розгляд Ради Безпеки ООН, МЗС України закликав держави-члени Радбезу "дати принципову оцінку діям РФ та вимагати від Москви повного виконання зобов’язань згідно міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини".

"Йдеться зокрема про безперешкодний доступ ООН та інших уповноважених міжнародних організацій до всіх тимчасово окупованих територій України, а також про негайне та безумовне повернення всіх українських дітей, які залишаються незаконно утримуваними Росією", - йдеться у коментарі.

У МЗС пояснили, що мандат Спецпредставника Генсека з питань дітей та збройних конфліктів затверджений 13 резолюціями Радбезу ООН, в яких визначено шість грубих порушень проти дітей під час збройного конфлікту: вербування та використання дітей; вбивство та каліцтво дітей; сексуальне насильство над дітьми; напади на школи та лікарні; викрадення дітей; відмова в гуманітарному доступі.

За 2024 рік ООН верифікувало в Україні 1,914 грубих порушень проти 543 дітей, які пов’язані із російською агресією. Окремо зазначається, що додатково були підтверджені 46 порушень, скоєних у попередні роки.

"Рішення Генсека про "лістинг" (включення до списку злісних порушників) збройних сил РФ є абсолютно безпрецедентним, адже за всю історію мандата ніколи регулярна армія держави-члена Радбезу, тим більше – її постійного члена, не потрапляла до цього "списку ганьби" (варто зазначити, що РФ не є легітимним постійним членом РБ ООН, адже у 1991 р. вона окупувала місце СРСР)", - йдеться у довідковій інформації МЗС.

Рішення про "лістинг" передбачає, що РФ зобов’язана розробити та виконати під контролем ООН план заходів (action plan), що є передумовою виключення зі списку. Наразі Росія всіляко ухиляється від такої співпраці з ООН.

Багаторазовий "лістинг" має практичні санкційні наслідки: відповідно до встановлених процедур ООН, держави, збройні сили яких перебувають у списку, не можуть брати участь в операціях ООН з підтримання миру — ані в чинних, ані в майбутніх — до моменту їх виключення зі "списку ганьби".