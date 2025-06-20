Генштаб ЗСУ: на північно-слобожанському і курському напрямках на 16:00 зафіксовано 24 ворожі атаки, на покровському – 28

Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Збройних сил України (ЗСУ) на північно-слобожанському і курському напрямках з початку доби та станом на 16:00 відбили 18 ворожих атак, ще шість боїв тривають, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"На північно-слобожанському і курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили 18 ворожих атак, ще шість боєзіткнень тривають. Авіація загарбників завдала 6 ударів, скинувши при цьому 12 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 116 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню", - йдеться у зведенні Генштабу у телеграмі у п'ятницю.

Зазначається, що від вогню ворожої артилерії та мінометів за цей проміжок часу постраждали громади населених пунктів Єліне Чернігівської області; Прогрес, Велика Писарівка, Мар’їне, Покровка, Майське Сумської області; Леміщине Харківської області.

На південно-слобожанському напрямку ворог п’ять разів атакував у районах Зеленого та Вовчанська, три атаки ще тривають.

На куп’янському напрямку російські окупанти здійснили одну атаку в напрямку Степової Новоселівки, бій закінчився.

На лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців у районах населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Рідкодуб та в напрямках Карпівки й Глущенкового. Наразі триває чотири боєзіткнення.

На сіверському напрямку в районі Григорівки противник один раз атакував позиції ЗСУ, бій завершено. На краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед у районах Білої Гори, Предтечиного та Ступочок. Підрозділи Сил оборони відбили всі чотири атаки.

На торецькому напрямку ворог п’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах Торецька та Яблунівки. Чотири штурмові дії загарбників наші захисники вже відбили.

Найбільш активно противник діє, як і раніше, на покровському напрямку. Генштаб повідомляє, що з початку доби на цьому відтинку фронту "російські окупанти здійснили 28 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Надіївка, Срібне, та в напрямках Володимирівки, Новопавлівки, Новопідгірного. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 22 атаки".

На новопавлівському напрямку українські захисники зупинили шість штурмових дій ворожих військ, ще три бої тривають. Противник намагався просуватися в районах Одрадного, Багатиря, Вільного Поля та Шевченка.

На гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Гуляйполю, штурмових дій противник не проводив. На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника в напрямку Новоандріївки. На Придніпровському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

За даними Генштабу, загалом з початку доби та станом на 16:00 загальна кількість бойових зіткнень становить 91.