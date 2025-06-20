Інтерфакс-Україна
Події
14:08 20.06.2025

Стефанішина внесла кандидатуру актора Завальського на посаду мовного омбудсмена

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Стефанішина внесла кандидатуру актора Завальського на посаду мовного омбудсмена

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина внесла кандидатуру актора Олександра Завальського на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

"Мовного омбудсмена призначає Кабмін. Мінʼюст дослухався рекомендацій колег і вніс кандидатуру Завальського. Він формально відповідає, на нашу думку, критеріям. Ми відкриті до діалогу" - сказала Стефанішина в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

На запитання, чому відомство не внесло кандидатуру діючого мовного омбудсмена Тараса Кременя, про що нещодавно просили у відкритому зверненні діячі культури, віцепремʼєрка відповіла, що звернення було уже після того, як кандидатура Завальського була внесена.

"Я вдячна пану Тарасу за роботу. Ми багато разів перетиналися продовж його професійної роботи на посаді уповноваженного. Він провів на цій посаді 5 років. Я впевнена, що у нас немає монополії на посади, це не посада судді, яка обіймається пожиттєво. Абсолютно нормально, що в цій великій країні є ще люди, які можуть обіймати цю посаду", - заявила Стефанішина.

Згідно із законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної" уповноваженого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет міністрів. Уряд призначає на цю посаду одного з кандидатів, що подаються уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Міністерством юстиції та Міністерством культури і стратегічних комунікацій. Строк каденції складає п'ять років. Особа може бути призначена на посаду уповноваженого повторно, але не може обіймати посаду втретє.

Як повідомлялося, за даними Кабміну на посаду мовного омбудсмена уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець подав кандидатуру філологині Олени Івановської; перша заступниця міністра культури і стратегічних комунікацій України Галина Григоренко подала кандидатуру заступника державного секретаря Кабміну Павла Полянського; віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина подала кандидатуру філологині Ірини Коваль-Фучило (зняла свою кандидатуру).

В коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" діючий мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що з ним не проводили консультації щодо можливого повторного призначення на посаду, але він був би зацікавлений в продовжені роботи.

19 червня діячі культури закликають владу переназначити Кременя на посаду уповноваженого із захисту державної мови на наступну каденцію.

8 липня 2020 року Кабінет міністрів призначив Кременя на 5 років на посаду мовного омбудсмена. Кремінь був поданий як кандидат на посаду від уповноваженого з прав людини. Іншими кандидатами на посаду мовного омбудсмена тоді були Світлана Броннікова (кандидат від Мінкультури) і Святослав Літинський (кандидат від Мін'юсту).

До цього, з листопада 2019 року посаду першого мовного омбудсмена обіймала Тетяна Монахова, але уже в квітні 2020 року вона достроково написала заяву на звільнення.

Теги: #кандидатура #завальський #мовний_омбудсмен

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