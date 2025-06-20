Львів виділив земельні ділянки для будівництва соцжитла на 4,7 тис. мешканців

Львів виділив дві земельні ділянки для будівництва соціального житла для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих захисників, а також спільно з Housing Institute планує розробку концепцій доступного житла.

"Сьогодні на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради прийнято два ключові рішення у сфері житлової політики міста. Перше рішення стосується виділення двох земельних ділянок на вул. І.Величковського під будівництво соціального житла, зокрема для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих захисників. Найближчими днями буде розпочато важливий етап, а саме проведення геологічних досліджень", - повідомив директор ЛКП "Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації" Юрій Теліпський у фейсбуці.

Він уточнив агентству "Інтерфакс-Україна", що попередній аналіз цих ділянок дає бачення про 2 тис. квартир (4,7 тис. мешканців), але у майбутньому місто буде проводити архітектурний конкурс, який уточнить дані по можливому житлу.

Також на засіданні в п’ятницю був затверджений меморандум про співпрацю між департаментом економічного розвитку Львівської міськради та Housing Institute.

"Документ передбачає спільну розробку концепцій доступного житла, організацію публічних і навчальних заходів, а також налагодження стратегічних партнерств. Це послідовна політика міста, що поєднує турботу про захисників, підтримку вразливих категорій населення та впровадження сучасних підходів до формування житлового середовища", - повідомив Теліпський.