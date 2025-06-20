Інтерфакс-Україна
Події
13:02 20.06.2025

ДБР затримало посадовця Служби судової охорони за хабарництво при працевлаштуванні

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ДБР затримало посадовця Служби судової охорони за хабарництво при працевлаштуванні
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки (ДВБ) Нацполіції затримали начальника Територіального управління Служби судової охорони у Львівській області та його пособника - посадовець за $4 тис. обіцяв працевлаштування з карʼєрним зростанням, повідомляє ДБР.

В телеграм-каналі в п'ятницю ДБР інформує, що посадовець запропонував знайомому працевлаштування до одного з правоохоронних органів Львівщини.

"Він запевняв, що має зв’язки з керівництвом і зможе не лише влаштувати чоловіка, а й забезпечити подальше кар’єрне зростання. За свої "послуги" вимагав $4 тис.", - йдеться в повідомленні.

В ДБР зазначають, що коли стало зрозуміло, що працевлаштувати "клієнта" до обумовленого органу він не зможе, посадовець запропонував альтернативу — роботу у Службі судової охорони з перспективою швидкого підвищення.

"Сума винагороди залишалася незмінною: $3 тис. – за працевлаштування, ще $1 тис. – після отримання вищої посади", - вказано в повідомленні.

Теги: #хабарництво #дбр

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