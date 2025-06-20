Мойсюк: наші потреби на оборону насправді величезні, мабуть їх не покриє і декілька бюджетів

Заступник міністра оборони України Євген Мойсюк заявив, що відомство направило в Міністерство фінансів запит на додаткове фінансування на оборону, а премʼр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що уряд уже над ним працює.

"Ми дійсно зараз з Міністерством фінансів, Міністерством оборони проводимо роботу щодо обрахунку потреб коштів на другу половину цього року… з точки зору і постачання зброї і амуніції від партнерів, і у звʼязку із ситуацією на полі бою. Відповідно виникають додаткові потреби у наших військових, у наших виробників" - сказав премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, пряму трансляцію якої в YouTube веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

В свою чергу, заступник міністра оборони України Євген Мойсюк додав, що відомство подало свої запити на додаткове фінансування в Міністерство фінансів.

"Наші потреби для питань оборони насправді величезні, мабуть їх не покриє і декілька бюджетів України. Але всі необхідні першочергові заходи сплановані", - додав він.

Раніше Шмигаль заявляв, що якщо в другому півріччі буде потреба у збільшенні видатків на фінансування Збройних сил України (ЗСУ), то уряд звернеться до парламенту.

Як повідомлялося, 5 червня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що уряд найближчим часом звертатиметься до Верховної Ради з пропозицією перегляду державного бюджету на 2025 рік у зв’язку з новими потребами Збройних сил.

Після початку повномасштабної агресії Росії в лютому 2022 року державний бюджет України щорічно вимушено переглядався у бік збільшення видатків та фінансування через воєнні потреби. Цього року, коли держбюджет затверджено з доходами 2,33 трлн грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги) і видатками 3,93 трлн грн мова йде про необхідність збільшення витрат на суму до 400-500 млрд грн.

Оцінка потреб у зовнішньому фінансуванні бюджету на наступний рік складає також біля $39 млрд, з яких наразі підтвердженими є джерела біля половини цієї суми.