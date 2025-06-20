Інтерфакс-Україна
Події
11:02 20.06.2025

Суд виніс вирок чоловіку, який скоїв розбійний напад на військовослужбовця в центрі Одеси – поліція

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Суд виніс вирок чоловіку, який скоїв розбійний напад на військовослужбовця в центрі Одеси – поліція

Приморський районний суд міста Одеси визнав винним і призначив покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна 35-річному чоловіку, який напав на військового в центрі Одеси, повідомляє пресслужба ГУ НП в Одеській області.

"Подія сталася у грудні минулого року. В ході досудового розслідування, яке тривало під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси, поліцейські встановили, що на Куликовому полі зловмисник вихопив із рук 36-річного військового мобільний телефон і кинувся тікати. Намагаючись повернути гаджет, потерпілий побіг за незнайомцем і наздогнав його у сквері на Італійському бульварі. Утім, правопорушник вдарив чоловіка кілька разів ножем і відібрав у нього ще й рюкзак із грошима, паспортом та військовим квитком. Загальна сума збитків склала майже 13 тисяч гривень", - вказується у повідомленні.

Потерпілого було госпіталізовано із проникаючим пораненням черевної порожнини та колото-різаними ранами шиї і руки. Згідно з результатами судово-медичної експертизи, частина завданих йому тілесних ушкоджень відноситься до категорії тяжких.

Правопорушником виявився приїжджий, який вже має чотири судимості за крадіжки та грабежі. Поліцейські оперативно встановили його місцезнаходження та затримали у процесуальному порядку. В ході слідчо-оперативних заходів було вилучено частину викраденого майна, а також знаряддя злочину.

Зібравши достатню кількість доказів, поліцейські висунули фігуранту обвинувачення в нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, вчиненому в умовах воєнного стану, а також у незаконному заволодінні будь-яким способом паспортом та іншими важливими особистими документами. Ці злочини кваліфікуються за ч. 4 ст. 187 та ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України. 

Завершивши досудове розслідування, поліцейські скерували обвинувальний акт до суду.

"Дослідивши матеріали кримінального провадження та докази, які надали правоохоронці, Приморський районний суд міста Одеси визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. За рішенням суду, знаряддя злочину підлягає знищенню, а незаконно привласнене майно – поверненню власнику", - вказується у повідомленні.

Теги: #суд #одеса #позбавлення_волі #поліція

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