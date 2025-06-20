Інтерфакс-Україна
Події
10:08 20.06.2025

Гроссі про хід переговорів МАГАТЕ з росіянами на ЗАЕС: існує консенсус щодо неможливості роботи станції в умовах війни

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Гроссі про хід переговорів МАГАТЕ з росіянами на ЗАЕС: існує консенсус щодо неможливості роботи станції в умовах війни

Група експертів Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) в ході обговорень з окупаційною адміністрацією та російським регулятором Ростехнадзор на Запорізькій АЕС на цьому тижні дійшли згоди, що запуск енергоблоків на станції є неможливим, доки війна загрожує ядерній безпеці на об'єкті.

Про це повідомило агентство на своєму сайті з посиланням на генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі 19 червня.

"Виходячи з обговорень на майданчику цього тижня, очевидно, що між усіма сторонами існує загальний консенсус щодо того, що Запорізька атомна електростанція не може знову розпочати роботу, доки ця широкомасштабна війна продовжує загрожувати ядерній безпеці на майданчику", - заявив Гроссі.

За його словами, команда МАГАТЕ, яка працює на ЗАЕС, була поінформована про те, що проблеми, пов'язані з наявністю охолоджувальної води та електроенергії за межами станції, мають бути повністю вирішені до того, як будь-який з її реакторів може бути перезапущений.

Як зазначили в агентстві, вказані передумови для будь-якого майбутнього рішення про виведення шести реакторів Запорізької АЕС з поточного стану холодної зупинки були доведені до відома команди МАГАТЕ під час її переговорів з окупаційним керівництвом станції та Ростехнаглядом, який цього тижня проводить передліцензійну інспекцію на енергоблоках № 1 і 2 ЗАЕС. Чинні ліцензії на експлуатацію, видані Державною інспекцією ядерного регулювання України (Держатомрегулювання) закінчуються в грудні цього року та в лютому 2026 року відповідно.

В МАГАТЕ наголосили, що ситуація з електропостачанням за межами майданчика ЗАЕС також залишається вкрай нестабільною: наразі функціонує лише одна лінія електропередач порівняно з десятьма до початку конфлікту. Окрім того, руйнування Каховської дамби в середині 2023 року означає, що станція не має достатньої кількості води для охолодження шести працюючих реакторів.

Протягом цього тижня команда МАГАТЕ спостерігала за проведенням різних робіт з технічного обслуговування на майданчику, в тому числі на частинах системи безпеки 5-го енергоблоку та на головному трансформаторі 4-го енергоблоку, на якому розпочався плановий період технічного обслуговування.

"Команді повідомили, що насос в одній з 11 свердловин підземних вод на майданчику, побудованих після руйнування Каховської дамби, наразі не працює і буде замінений. Десять свердловин, що залишилися, продовжують забезпечувати достатній потік води, необхідний для зупинених реакторів", - доповнили в агентстві.

За інформацією МАГАТЕ, протягом минулого тижня один з трьох енергоблоків Південноукраїнської АЕС завершив планову зупинку для перезавантаження палива та технічного обслуговування і повернувся до повної потужності, після чого ще один енергоблок був зупинений для проведення технічного обслуговування. Планово-попереджувальні ремонти (ППР) тривають також на ще двох енергоблоках АЕС на підконтрольній Україні території.

Як повідомлялося з посиланням на Гроссі за результатами його зустрічі з представниками РФ у Калінінграді на першому тижні червня, російська сторона не дала обіцянок не перезапускати Запорізьку АЕС та презентувала певні плани в цьому напрямку, але є розуміння, що нинішні обставини не сприяють цьому.

"Питання перезапуску станції було не єдиним, але одним з найважливіших питань. Вони (росіяни – ЕР) не дали жодної обіцянки, але я думаю, що між ними та нами є домовленість, або, принаймні, так складаються обставини, що за нинішніх умов ви не можете запускати жодну АЕС і Запорізьку також, враховуючи накопичення низки факторів", – наголосив Гроссі.

Серед цих факторів він назвав військову ситуацію, а також технічні аспекти, зокрема, відсутність достатньої кількості води для охолодження реакторів та достатнього і стабільного зовнішнього джерела живлення.

Водночас Гроссі зазначив, що росіяни показали йому деякі плани щодо перезапуску ЗАЕС.

Теги: #магате #гроссі #заес

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