Інтерфакс-Україна
Події
10:07 20.06.2025

Аеропорт "Бориспіль" отримав нагороду ACI EUROPE за стійкість в умовах війни

2 хв читати
Аеропорт "Бориспіль" отримав нагороду ACI EUROPE за стійкість в умовах війни

Міжнародний аеропорт (МА) "Бориспіль" отримав відзнаку за виняткову стійкість (Award for Exceptional Resilience) під час 35-го Конгресу та Генеральної асамблеї Асоціації аеропортів Європи (ACI EUROPE), повідомила пресслужба підприємства.

Нагороду отримав генеральний директор Олексій Дубревський.

"Ця відзнака — визнання не лише нашої стійкості, а й професійності та стратегічного бачення. Ми не просто утримуємо інфраструктуру в робочому стані — ми готуємо основу для повернення України в глобальну авіаційну мережу та  кожного дня працюємо для того, щоб бути готовими перезапустити польоти як тільки це стане можливе з міркувань безпеки. А ця нагорода — це відзнака відданості та внеску кожного працівника аеропорту протягом вже 40 місяців війни", — зазначив він.

На полях конференції в Греції, делегація МА "Бориспіль" провела низку зустрічей з європейськими партнерами: аеропортами, представниками Європейської комісії, асоціацій і передових компаній галузі.

ACI EUROPE — це асоціація аеропортів Європи, яка представляє понад 600 аеропортів у 55 країнах. Члени асоціації забезпечують понад 95% комерційних повітряних перевезень у Європі. Базуючись у Брюсселі, ACI EUROPE очолює та обслуговує європейську аеропортову галузь і підтримує міцні зв'язки з іншими регіонами ACI по всьому світу.

35-й Конгрес та Генеральна асамблея Асоціації аеропортів Європи (ACI EUROPE) проходив 18–20 червня в Афінах, Греція. Захід зібрав близько 500 представників вищого керівного рівня з європейських аеропортів з 46 країн, авіакомпаній, регуляторів, постачальників і міжнародних партнерів.

Теги: #аеропорт_бориспіль #aci_europe #нагорода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:07 03.06.2025
Подружжя Зеленських вперше вручили дітям відзнаку "Майбутнє України"

Подружжя Зеленських вперше вручили дітям відзнаку "Майбутнє України"

13:36 27.05.2025
Президент України присвоїв звання Героя України капітану Атаманюку (посмертно)

Президент України присвоїв звання Героя України капітану Атаманюку (посмертно)

13:30 27.05.2025
Президент України присвоїв звання Героя України лейтенанту Михальчуку (посмертно)

Президент України присвоїв звання Героя України лейтенанту Михальчуку (посмертно)

11:51 23.05.2025
Фільм про російські злочини в Бучі здобув золоту нагороду телекінопремії New York Festivals

Фільм про російські злочини в Бучі здобув золоту нагороду телекінопремії New York Festivals

17:44 22.05.2025
Бренд мережі Епіцентр здобув престижну міжнародну нагороду Vertex

Бренд мережі Епіцентр здобув престижну міжнародну нагороду Vertex

14:25 12.05.2025
Віктор Пінчук отримав нагороду Atlantic Council за видатне гуманітарне лідерство

Віктор Пінчук отримав нагороду Atlantic Council за видатне гуманітарне лідерство

11:55 12.05.2025
Сирський нагородив головнокомандувача ЗС Норвегії "Хрестом заслуги"

Сирський нагородив головнокомандувача ЗС Норвегії "Хрестом заслуги"

23:29 10.04.2025
Сибіга нагородив президента Асоціації туризму Алачати за проєкт "Міст надії"

Сибіга нагородив президента Асоціації туризму Алачати за проєкт "Міст надії"

23:09 31.01.2025
"2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова отримав режисерську нагороду фестивалю Sundance

"2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова отримав режисерську нагороду фестивалю Sundance

10:32 13.01.2025
Порошенко передав 20 "Мавіків" підрозділам, які захопили в полон найманців з КНДР

Порошенко передав 20 "Мавіків" підрозділам, які захопили в полон найманців з КНДР

ВАЖЛИВЕ

Не добудувати ХАЕС стане катастрофою для України – глава Міненерго

Захисники України в ніч на 20 червня знищили 70 із 86 задіяних ворогом дронів

Окупанти втратили впродовж доби 1090 військовослужбовців

Зеленський готовий зустрічатись і з Путіним, хоча той пересидів конституційні повноваження

Зеленський анонсував розмови з партнерами наступного тижня

ОСТАННЄ

Росія поширює фейки про те, що влучання в житлові будинки в Одесі спричинила українська ППО – ЦПД

Мешканцю Херсонщини, що воював проти України в лавах ПВК "Вагнер", повідомлено про підозру

УЗ відмінила заборону на використання іновагонів у вантажних перевезеннях

Мойсюк: наші потреби на оборону насправді величезні, мабуть їх не покриє і декілька бюджетів

Стендап-комік Байдак долучився до інформкампанії СБУ "Спали" ФСБшника"

Не добудувати ХАЕС стане катастрофою для України – глава Міненерго

На Харківщині чоловік під час спроби втекти з ТЦК випав з вікна третього поверху

Шмигаль заявляє, що підписав відрядження для Чернишова до кінця поточного тижня

Суд виніс вирок чоловіку, який скоїв розбійний напад на військовослужбовця в центрі Одеси – поліція

В Україні за підтримки ПРООН з 2022 року було прибрано 600 тис. тонн відходів руйнації у 6 регіонах – Кабмін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА