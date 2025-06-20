Аеропорт "Бориспіль" отримав нагороду ACI EUROPE за стійкість в умовах війни

Міжнародний аеропорт (МА) "Бориспіль" отримав відзнаку за виняткову стійкість (Award for Exceptional Resilience) під час 35-го Конгресу та Генеральної асамблеї Асоціації аеропортів Європи (ACI EUROPE), повідомила пресслужба підприємства.

Нагороду отримав генеральний директор Олексій Дубревський.

"Ця відзнака — визнання не лише нашої стійкості, а й професійності та стратегічного бачення. Ми не просто утримуємо інфраструктуру в робочому стані — ми готуємо основу для повернення України в глобальну авіаційну мережу та кожного дня працюємо для того, щоб бути готовими перезапустити польоти як тільки це стане можливе з міркувань безпеки. А ця нагорода — це відзнака відданості та внеску кожного працівника аеропорту протягом вже 40 місяців війни", — зазначив він.

На полях конференції в Греції, делегація МА "Бориспіль" провела низку зустрічей з європейськими партнерами: аеропортами, представниками Європейської комісії, асоціацій і передових компаній галузі.

ACI EUROPE — це асоціація аеропортів Європи, яка представляє понад 600 аеропортів у 55 країнах. Члени асоціації забезпечують понад 95% комерційних повітряних перевезень у Європі. Базуючись у Брюсселі, ACI EUROPE очолює та обслуговує європейську аеропортову галузь і підтримує міцні зв'язки з іншими регіонами ACI по всьому світу.

35-й Конгрес та Генеральна асамблея Асоціації аеропортів Європи (ACI EUROPE) проходив 18–20 червня в Афінах, Греція. Захід зібрав близько 500 представників вищого керівного рівня з європейських аеропортів з 46 країн, авіакомпаній, регуляторів, постачальників і міжнародних партнерів.