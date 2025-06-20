Інтерфакс-Україна
Події
08:23 20.06.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 176 бойових зіткнень

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Генштаб зафіксував впродовж доби 176 бойових зіткнень
Фото: 152 ОЄБр

Протягом минулої доби зафіксовано 176 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 п’ятниці. 

"За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 55 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет та скинувши 75 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 2798 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 5062 артилерійських обстріли, зокрема 114 – із реактивних систем залпового вогню", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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