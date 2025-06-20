Генштаб зафіксував впродовж доби 176 бойових зіткнень

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Протягом минулої доби зафіксовано 176 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 п’ятниці.

"За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 55 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет та скинувши 75 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 2798 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 5062 артилерійських обстріли, зокрема 114 – із реактивних систем залпового вогню", - повідомляє Генштаб