Москва намагається стимулювати туризм на тимчасово окуповані території України
РФ намагається заохотити росіян до туристичних подорожей на тимчасово окуповані території України, аби підтримати економічний стан місцевих окупаційних адміністрацій, повідомляє "Інститут вивчення війни" (ISW) у звіті за 19 червня.
"Делегація, яка представляла окупаційну адміністрацію Херсонської області, 16 червня вирушила до Москви для участі у міжнародному туристичному форумі "Travel!". Делегація провела зустрічі щодо заохочення "сільського туризму" в окупованій Херсонській області", - повідомляють у звіті ISW.
Окрім того, експерти наводять заклики міністра транспорту РФ Романа Старовойта до російських туристів відвідати окуповану Україну в інтерв'ю "Известия" в кулуарах Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) 18 червня. Той запропонував туристам подорожувати до окупованого Криму через автомагістраль "Новоросія", яка проходить від Ростова-на-Дону через окупований Маріуполь, Мелітополь та Севастополь.
"Старовойт стверджував, що Росія зосереджується на створенні "безпечних умов" вздовж автомагістралі Новоросія для "автотуристів", - пише ISW у звіті.
Раніше ISW повідомляв про наполягання Росії на тому, щоб розглядати окуповану Україну як життєздатний туристичний напрямок, незважаючи на те, що Росія перетворила Україну на зону активних бойових дій.