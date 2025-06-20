Окупанти втратили впродовж доби 1090 військовослужбовців

Втрати окупантів впродовж доби склали 1090 одиниць живої сили та 141 одиницю техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 п'ятниці.

Зокрема українськими воїнами знищено 3 танки, 7 бойових броньованих машини, 46 артилерійських систем, одну РСЗВ, один засіб ППО, 81 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн та 2 одиниці спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику 70 знищених БпЛА оперативно-тактичного рівня.