Інтерфакс-Україна
Події
07:12 20.06.2025

Окупанти втратили впродовж доби 1090 військовослужбовців

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Окупанти втратили впродовж доби 1090 військовослужбовців

Втрати окупантів впродовж доби склали 1090 одиниць живої сили та 141 одиницю техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 п'ятниці.

Зокрема українськими воїнами знищено 3 танки, 7 бойових броньованих машини, 46 артилерійських систем, одну РСЗВ, один засіб ППО, 81 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн та 2 одиниці спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику 70 знищених БпЛА оперативно-тактичного рівня.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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