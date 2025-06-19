Зеленський про РФ та Іран: Не можна дозволяти агресивним режимам об’єднуватись і ставати партнерами

Росія намагається врятувати ядерну програму Ірану, не можна дозволяти агресивним режимам об’єднуватись і ставати партнерами, наголосив президент України Володимир Зеленський.

"Це свідомий терор, те саме, що російська армія за Путіна робила всюди: від Чечні до Сирії. Це єдине, що Путін і його Росія вміють робити справді якісно, – вбивати та руйнувати. І це саме та площина, яка об’єднує Росію з такими режимами, як зараз в Ірані чи в Північній Кореї. Зараз Росія намагається врятувати іранську ядерну програму – інакше їхні публічні сигнали та непублічну активність не можна трактувати", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

За словами президента, коли хтось із спільників Росії втрачає змогу експортувати війну, країна-агресор страждає і намагається втрутитись.

"Це так цинічно. І це знову й знову доводить, що не можна дозволяти агресивним режимам об’єднуватись і ставати партнерами", - додав він.

Президент наголосив на необхідності тиску на Росію.