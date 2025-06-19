Львів'янин із СМА Гусаков відкидає звинувачення в можливому шахрайстві із зібраними на лікування коштами

Львів'янина зі спінальною м'язовою атрофією (СМА) Назарія Гусакова запідозрили в можливому шахрайстві із зібраними на лікування коштали, сам Гусаков відкидає звинувачення.

У соцмережі Х 17 червня почали поширювати дописи, що Назарій Гусаков не відповідає на запитання про звіти за зібрані на лікування кошти, зокрема, на ліки профілактики спінальної м'язової атрофії (СМА).

Після чого Гусаков опублікував в телеграм-каналі текст: "Якщо все вийде, то на еврізді, принаймні цього року збирати більше не доведеться. Залишиться лише реабілітаційні процедури та препарати".

Згодом Гусаков у коментарі "Суспільне Львів" розповів, що відкидає усі звинувачення у шахрайстві. Він заявив, що часто ліки він купував неофіційно, аби зекономити, і додав, що отримав від міськради 28 флаконів ліків на рік, але його потреба — орієнтовно 40 флаконів. Крім того, гроші потрібні на інші ліки, реабілітацію та побутові потреби.

"Найбільша моя проблема і я її визнаю — це те, що я ніколи не відокремлював свої власні кошти, заробітки, особиста мені допомога від тих самих, ось цей самий покерист — він кожного місяця мені допомагає на криптогаманець, і я ніколи не відокремлював. Я просто ставився до тих коштів, як на допомогу собі, аби якнайдовше жити", — сказав Гусаков "Суспільному", і додаєв, що гроші на криптогаманець йому перераховували, зокрема "покеристи із Латвії" — і це було до того, як він розпочав збір.

В свою чергу мер Львова Андрій Садовий у телеграм-каналі заявив, що у 2023 році Львівська міська рада підписала меморандум із компанією "Рош Україна", яка виготовляє препарати для пацієнтів зі СМА, і у червні 2024 року Гусаков став першим дорослим львів’янином, який почав отримувати ці ліки безоплатно, зокрема, мова про препарат Еврісді.

"Сьогодні рівно рік, відколи Назарій перебуває на нашій програмі. Він отримує по 3 флакони на місяць — відповідно до медичних висновків… Коли Назарій повідомив, що йому потрібно збільшити дозу через слабкість у м’язах, лікарі запропонували пройти повторну експертизу — щоб оцінити, чи в цьому є необхідність. Станом на зараз Назар ще не пройшов цього обстеження. Але сьогодні в розмові підтвердив, що зробить це одразу після повернення до Львова", - написав Садовий.

Крім того, він відзначив, що коли Львів почав надавати Гусакову медикаменти, було сподівання, що він припинить збір коштів, проте через деякий час збори були поновлені.

Варто зазначити, що збори коштів на лікування Гусакова часто супроводжувалися широкою медійною підтримкою від медіа, громадських діячів і лідерів думок.

Після розголосу про можливі зловживання зі зборами, "Українська правда" зазначила, що видання неодноразово відгукувалась на прохання Назарія опублікувати інформацію про збір коштів, і наразі редакція звернулася до нього з проханням роз'яснити ситуацію.

"Як і більшість тих, хто йому допомагали, сьогодні вранці звернувся до Назарія за поясненнями. Я також підтримував збори Назарія. Чекаю на відповідь. Назарій пообіцяв надати звіт бухгалтера", написав журналіст УП Михайло Ткач в мережі Facebook.

В свою чергу, в проєкті Bihus.info також заявили, що звернулися до Гусакова за поясненнями і звітами.

"Конкретно по Назарію - наявність в нього смертельної і невиліковної хвороби сумнівів не викликала. На той момент, коли ми взяли постити на його підтримку, це вже зробили багато великих медійних майданчиків. Власне, через них він до нас і звернувся. Дуже складно відмовити людині, яка тобі пише "без ліків я помру". Ну і таки ж за діагнозом дійсно помре. І це щомісячна історія", - йдеться в повідомленні проєкту в мережі Facebook.