Інтерфакс-Україна
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09:26 27.06.2025

За місцями проживання Гусакова і тих, чиї картки він використовував для збору донатів, проходять обшуки - Нацполіція

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За місцями проживання Гусакова і тих, чиї картки він використовував для збору донатів, проходять обшуки - Нацполіція
Фото: https://t.me/UA_National_Police/

Нацполіція проводить слідчі дії у справі щодо можливого шахрайство під час збору коштів для Назарія Гусакова.

"Обшуки проходять у Києві та Львові — за місцями проживання Гусакова, а також його родичів, друзів і знайомих, чиї картки він використовував для збору донатів на лікування", - йдеться у дописі Нацполіції у телеграм.

Дії поліцейських спрямовані на встановлення можливих фактів нецільового використання благодійних коштів.

Як зазначається на сайті Нацполіції, слідчі дії проходять у межах досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Дії поліцейських спрямовані на документування можливих фактів нецільового використання благодійних коштів, а також встановлення місцеперебування осіб, які можуть бути причетні до ймовірної злочинної діяльності.

"Фахівці Департаменту кіберполіції аналізують інформацію щодо руху коштів, зокрема за криптовалютними гаманцями, куди могли виводитись отримані внески. Водночас, працівники Державної служби фінансового моніторингу України перевіряють рух коштів за банківськими рахунками Назарія Гусакова та інших осіб, які могли бути задіяні в зборі пожертв", - повідомила пресслужба Нацполіції

Наразі встановлюється коло потерпілих, які могли постраждати від шахрайських дій. Правоохоронці закликають громадян, які здійснювали перекази коштів, а також тих, хто має інформацію, що може бути корисною для слідства, звертатися до Головного слідчого управління.

"Поліцейські просять всіх, хто переказував кошти на ці збори, постраждав від шахрайських дій або має будь-яку інформацію, яка може допомогти слідству, звертатись до слідчого Головного слідчого управління за телефоном: 099 302 15 24. Кожне свідчення може бути важливим для встановлення істини", - зазначили правоохоронці.

Як повідомлялося, 17 червня у соцмережі Х почали поширювати дописи, що Гусаков не відповідає на запитання про звіти за зібрані на лікування кошти, зокрема на ліки профілактики СМА. Після цього він опублікував в телеграм-каналі текст: "Якщо все вийде, то на еврізді, принаймні цього року збирати більше не доведеться. Залишиться лише реабілітаційні процедури та препарати". Пізніше в коментарі медіа він відкинув усі звинувачення у шахрайстві. Крім того, він написав в соцмережах, що йому варто було вести бухгалтерію і збирати чеки, які б підтверджували витрати зібраних на лікування коштів, але в нього не було для цього досвіду.

В свою чергу мер Львова Андрій Садовий заявив, що у 2023 році Львівська міськрада підписала меморандум із компанією "Рош Україна", яка виготовляє препарати для пацієнтів зі СМА, і у червні 2024 року Гусаков став першим дорослим львів’янином, який почав отримувати ці ліки безоплатно, зокрема, йдеться про препарат "Еврісді". Зокрема, він отримує по три флакони на місяць — відповідно до медичних висновків.

Збори коштів на лікування Гусакова часто супроводжувалися широкою медійною підтримкою, від громадських діячів і лідерів думок. Після того, як тема з можливим шахрайством стала резонансною, частина з них звернулися до Гусакова з проханням роз'яснити ситуацію і зазначила, що він пообіцяв надати звіт бухгалтера.

22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Гусаков полишив територію України понад тиждень тому і наразі його місцезнаходження невідоме.

Теги: #обшуки #нацполіція #гусаков

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