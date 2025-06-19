Інтерфакс-Україна
Події
11:54 19.06.2025

На Херсонщині внаслідок ворожих атак 14 людей поранено, серед них - троє рятувальників

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На Херсонщині внаслідок ворожих атак 14 людей поранено, серед них - троє рятувальників

На Херсонщині внаслідок російської агресії за минулу добу 14 людей поранено, серед них - троє рятувальників, повідомляє Національна поліція України.

"Минулої доби по правобережжю Херсонської області війська РФ били із мінометів, артилерії, використовували безпілотники різних систем", - йдеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією Нацполіції, серед пошкоджених 25 об'єктів 11 приватних будинків, три багатоквартирних будинки, два гуртожитки, п'ять автомобілів, газопровод, навчальний заклад, будівля пожежного депо.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, в Білозерці російські окупанти здійснили атаки FPV-дронами по будівлі пожежного депо.

"Внаслідок влучань травмувалися троє рятувальників. У всіх діагностували вибухові травми, закриті черепно-мозкові травми та контузії", - уточнюють в Нацполіції.

Теги: #херсонська_область #обстріли

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