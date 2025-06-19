Інтерфакс-Україна
Події
10:31 19.06.2025

ГУР МО оприлюднило інформацію про 159 російських спортсменів, тренерів і функціонерів, які підтримують агресію РФ

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ГУР МО оприлюднило інформацію про 159 російських спортсменів, тренерів і функціонерів, які підтримують агресію РФ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) оприлюднило інформацію про 159 російських спортсменів, тренерів і функціонерів, які беруть активну участь в інформаційно-психологічних операціях проти України, підтримують агресивну політику Кремля та водночас залишаються частиною світового спортивного середовища.

"Участь російських спортсменів у міжнародних змаганнях є засобом відбілювання репутації (sportwashing) росії, поширення дезінформації, виправдання та легітимізації агресії проти України серед іноземної аудиторії та демонструє збереження присутності росії у цивілізованому світі. Російські функціонери у складі міжнародних спортивних комітетів і федерацій залишаються російським лобі та елементом стратегічного впливу за межами росії, забезпечуючи шляхи налагодження міжнародних зв’язків та співпраці в обхід санкцій", - йдеться в інформації на порталі War&Sanctions.

Як повідомило ГУР МО в телеграм-каналі, у четвер на ресурс внесена інформація ще про шістьох російських спортсменів-пропагандистів.

"Кожен із них залишається частиною міжнародної спортивної системи — попри прямі зв’язки зі збройними формуваннями агресора та участь у пропагандистських кампаніях", - додали у відомстві.

У зв'язку з цим, ГУР МО та Міністерство молоді та спорту закликають міжнародну спортивну спільноту до повного усунення спортсменів країни-агресора від міжнародних змагань (включно з нейтральним статусом), виключення з міжнародних федерацій і припинення будь-якої співпраці з представниками Росії.

Теги: #спортсмени #гур_мо #рф

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