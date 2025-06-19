Інтерфакс-Україна
Події
10:23 19.06.2025

СБУ затримала російського "крота", який готував атаку на протикорабельні комплекси "Нептун"

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СБУ затримала російського "крота", який готував атаку на протикорабельні комплекси "Нептун"

Військова контррозвідка Служби безпеки України за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та командувача Військово-Морських сил ЗСУ затримала ще одного агента РФ, який шпигував на ворога у Силах оборони.

В телеграм-каналі в четвер СБУ повідомляє, що фігурант готував повітряну атаку ворога на українські ракетні комплекси "Нептун", які тримають під вогневим контролем прибережну акваторію Чорного моря.

За інформацією української спецслужби, виконував вороже завдання 33-річний військовослужбовець, якого завербувала російська воєнна розвідка (більш відома як ГРУ).

"За дорученням окупантів "кріт" мав передати їм геолокації підрозділу, де він проходить службу і який охороняє протикорабельні комплекси "Нептун" на півдні України", - йдеться в повідомленні.

У разі отримання відповідних координат, ворог планував здійснити по них комбінований удар з використанням дронів-камікадзе та крилатих ракет.

У відомстві уточнюють, що перед початком атаки куратор мав попередити агента про відхід на "безпечну" відстань від зони вогневого ураження.

Військова контррозвідка СБУ зірвала ворожі плани, коли своєчасно викрила "крота" і задокументувала його розвідактивність. Після убезпечення локацій Сил оборони Служба безпеки затримала фігуранта, коли він готував агентурний "звіт" для окупантів.

"У процесі розслідування стало відомо, що фігурант додатково мав скоригувати ворожі обстріли по навчальних центрах ЗСУ, де раніше проходив військову підготовку", - інформують в СБУ.

За даними слідства, мобілізований потрапив у поле зору агресора під час поширення проросійських коментарів у чат-ботах Міноборони РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру з ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Теги: #сбу #кріт

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