Окупанти завдали 410 ударів по Запорізькій області

Упродовж доби окупанти завдали 410 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області, внаслідок ворожої атаки на Пологівський район поранено 62-річного чоловіка, повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в телеграм-каналі у четвер.

"Ворог здійснив 10 авіаційних обстрілів Гуляйполя, Ольгівського, Успенівки, Павлівки та Темирівки; 264 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку; 4 обстріли з РСЗВ накрили Камʼянське, Гуляйполе, Новоданилівку та Малу Токмачку; 132 артудари завдано по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки", - йдеться в повідомленні.

Федоров додав, що також надійшло 94 повідомлення про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів та об’єктів інфраструктури.