Іран готовий завдати ударів у відповідь, якщо США приєднаються до атак Ізраїлю

Заступник міністра закордонних справ Ірану Маджид Тахт-Раванчі заявив в середу, що у разі приєднання США до ізраїльських атак Тегеран завдасть ударів "усюди, де знайде цілі", повідомляє The New York Times.

"Якщо американці вирішать втрутитися військовим шляхом, у нас не буде іншого вибору, окрім як завдати удару у відповідь скрізь, де ми знайдемо цілі, по яких необхідно діяти. Це зрозуміло і просто. Тому що ми діємо з метою самозахисту",- заявив Тахт-Раванчі.

Він також сказав, що несподівана атака Ізраїлю на Іран минулої п'ятниці, яка сталася якраз напередодні нового раунду ядерних переговорів зі Сполученими Штатами, була зрадою довіри Ірану. Тепер, коли іранські міста потрапили під ізраїльські бомбардування Тегеран не буде вести переговори ні з ким.