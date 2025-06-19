Інтерфакс-Україна
Події
07:19 19.06.2025

Окупанти втратили впродовж доби 1080 військовослужбовців

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Окупанти втратили впродовж доби 1080 військовослужбовців
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Втрати окупантів впродовж доби склали 1080 одиниць живої сили та 249 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 у четвер.

Зокрема українськими воїнами знищено чотири танки, 8 бойових броньованих машини, 63 артилерійські системи, 108 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та дві одиниці спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику 64 знищених БпЛА оперативно-тактичного рівня.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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