07:19 19.06.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1080 військовослужбовців
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Втрати окупантів впродовж доби склали 1080 одиниць живої сили та 249 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 у четвер.
Зокрема українськими воїнами знищено чотири танки, 8 бойових броньованих машини, 63 артилерійські системи, 108 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та дві одиниці спецтехніки.
Повітряні удари коштували противнику 64 знищених БпЛА оперативно-тактичного рівня.