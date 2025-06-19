Якщо Іран матиме ядерну зброю, весь світ вибухне – Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не дозволить Ірану володіти ядерною зброєю, оскільки це матиме катастрофічні наслідки для світу, повідомляє CBS News.

Глава Білого дому заявив, що остаточне рішення щодо залучення американських військових до поточних ударів Ізраїлю проти Ірану, ще не ухвалене.

Водночас, на його думку ще не пізно досягнути нової домовленості з Ісламською Республікою щодо її ядерної програми, але попередив, що "говорити вже дуже пізно".

"Можливо, я це зроблю, можливо, ні. Ніхто не знає, що я вирішу", - сказав Трамп журналістам, коментуючи перспективу участі США в ударах по іранських ядерних та військових об'єктах.

Пізніше у середу, виступаючи в Овальному кабінеті, президент наголосив, що попри небажання окремих кіл втручатися, "можливо, доведеться боротися, щоб не дозволити їм мати ядерну зброю".

"Однак незалежно від того, доведеться боротися чи ні, ніяк не можна дозволити Ірану мати ядерну зброю, бо тоді весь світ вибухне. Я цього не дозволю", - підкреслив глава Трамп.

Джерело: https://www.cbsnews.com/news/iran-israel-war-us-trump-nuclear-sites-risk-all-out-war/