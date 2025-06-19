Інтерфакс-Україна
Події
00:24 19.06.2025

Сили оборони відбили з початку доби 136 ворожих атак - Генштаб

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З початку доби відбулося 136 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 середи.

"Російські загарбники завдали 32 авіаційних удари, скинувши при цьому 43 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 982 дрони-камікадзе та здійснили 3634 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій, чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25632

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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