Інтерфакс-Україна
Події
23:24 18.06.2025

Посли країн G7 в Україні відзначили важливість ухвалення закону про реформу АРМА

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Посли країн G7 в Україні відзначили важливість ухвалення закону про реформу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), повідомляється в заяві послів в Х.

Як наголосили дипломати G7, реалізація ухваленого закону про реформу АРМА – це "ключ до незалежної системи управління активами, що підсилить антикорупційні зусилля України та забезпечить надходження до бюджету".

"Сталий прогрес у реформах є важливим для євроатлантичної інтеграції України", – зазначили вони.

Джерело: https://x.com/G7AmbReformUA/status/1935401104713334894

Теги: #арма #реформа #g7

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