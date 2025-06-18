Інтерфакс-Україна
Події
22:38 18.06.2025

США евакуюють своїх громадян з Ізраїлю

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США почали організацію евакуаційних рейсів для своїх громадян, які перебувають в Ізраїлі, повідомив посол США в Ізраїлі Майк Хакабі.

Посол повідомив, що з метою евакуації американців з Ізраїлю організовуються спеціальні евакуаційні рейси. Їх будуть виконувати морські круїзні лайнери, оскільки авіасполучення над Ізраїлем зараз не працює.

"Термінове повідомлення! Американські громадяни, які бажають покинути Ізраїль - Посольство США в Ізраїлі працює над евакуаційними рейсами та відправленням круїзних лайнерів. Ви повинні зареєструватися в програмі Smart Traveler Enrollment Program (STEP)", - написав він в соцмережі Х у середу.

Джерело: https://x.com/GovMikeHuckabee/status/1935354233819193433

Теги: #іран #війна #ізраїль #сша

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