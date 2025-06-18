Інтерфакс-Україна
Події
21:16 18.06.2025

Посольство Японії оголосило про плани провести конференцію з питань розмінування України

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Посольство Японії оголосило про плани провести конференцію з питань розмінування України

Посольство Японії в Україні після зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Японії Шігеру Ішібою на полях саміту G7 у Канаді оголосило про плани проведення конференції з питань розмінування України у жовтні цього року в Токіо.

"Я зустрівся з президентом України Зеленським, який бере участь у Саміті G7 як лідер запрошеної країни-партнера. Ми й надалі будемо тісно співпрацювати з міжнародною спільнотою та країнами G7 задля досягнення справедливого та сталого миру в Україні… В рамках підтримки Японією відновлення та відбудови України, ми плануємо провести конференцію з питань розмінування в Україні у жовтні цього року в Токіо ", - цитують Ішібу у повідомленні посольства в соцмережі Х у середу.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Японії Шігеру Ішібою на полях саміту лідерів держав-членів G7 у Канаді у вівторок.

"Обговорили співпрацю в оборонній індустрії, інвестування в українське виробництво дронів, відбудову України та готовність Японії допомагати в цьому. Також обговорили спільну для нас загрозу – співпрацю Росії з Північною Кореєю та Іраном. Обмінялися думками, як можемо цьому протидіяти", - підсумував зустріч Зеленський в офіційному телеграм-каналі.

 

Теги: #японія #зустріч #g7

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