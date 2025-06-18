Сибіга подякував Канаді за новий пакет санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга виказав вдячність народові Канади за новий пакет санкцій проти РФ.

"Я вдячний Канаді за цей новий пакет санкцій проти Росії. Максимальний тиск на агресора є найефективнішим способом просування мирних зусиль. Ми високо цінуємо зусилля Канади та інших союзників, спрямовані на те, щоб позбавити Росію коштів для підживлення її агресивної війни", - написав він у соцмережі Х у середу.

Сибіга виказав вдячність міністерці закордонних справ Канади Аніті Ананд "за цей крок, нашу вчорашню зустріч та вашу гостинність у Кананаскісі".

Як повідомлялось, Канада оголосила про додаткові санкційні заходи проти РФ.

"Санкції, в першу чергу, проти низки фізичних осіб в Росії, проти понад 40 організацій в Росії та за її межами, які намагаються сприяти ухиленню від санкцій - введення санкцій проти понад 200 суден "тіньового флоту", які Росія знову використовує для того, щоб спробувати уникнути цих санкцій", - заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні.