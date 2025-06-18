Інтерфакс-Україна
Події
20:54 18.06.2025

Сибіга подякував Канаді за новий пакет санкцій проти Росії

1 хв читати
Сибіга подякував Канаді за новий пакет санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга виказав вдячність народові Канади за новий пакет санкцій проти РФ.

"Я вдячний Канаді за цей новий пакет санкцій проти Росії. Максимальний тиск на агресора є найефективнішим способом просування мирних зусиль. Ми високо цінуємо зусилля Канади та інших союзників, спрямовані на те, щоб позбавити Росію коштів для підживлення її агресивної війни", - написав він у соцмережі Х у середу.

Сибіга виказав вдячність міністерці закордонних справ Канади Аніті Ананд "за цей крок, нашу вчорашню зустріч та вашу гостинність у Кананаскісі".

Як повідомлялось, Канада оголосила про додаткові санкційні заходи проти РФ.

"Санкції, в першу чергу, проти низки фізичних осіб в Росії, проти понад 40 організацій в Росії та за її межами, які намагаються сприяти ухиленню від санкцій - введення санкцій проти понад 200 суден "тіньового флоту", які Росія знову використовує для того, щоб спробувати уникнути цих санкцій", - заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

 

Теги: #канада #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:03 18.06.2025
МЗС: Намір залишити Ізраїль за сприяння посольства підтвердили 293 громадянина України, бажання покинути Іран виявили 85 громадян

МЗС: Намір залишити Ізраїль за сприяння посольства підтвердили 293 громадянина України, бажання покинути Іран виявили 85 громадян

07:49 18.06.2025
Карні оприлюднив власну заяву як головуючий на G7 замість спільної заяви лідерів

Карні оприлюднив власну заяву як головуючий на G7 замість спільної заяви лідерів

21:39 17.06.2025
Зеленський на G7: Важливо мати $40 млрд щорічної бюджетної підтримки для України

Зеленський на G7: Важливо мати $40 млрд щорічної бюджетної підтримки для України

19:50 17.06.2025
Канада оголосила про пакет допомоги України на суму понад 2 млрд доларів

Канада оголосила про пакет допомоги України на суму понад 2 млрд доларів

19:36 17.06.2025
Канада запроваджує санкції проти понад 40 юросіб із РФ та інших країн

Канада запроваджує санкції проти понад 40 юросіб із РФ та інших країн

18:55 17.06.2025
Зеленський має намір обговорити з прем’єр-міністром Канади додаткові санкції проти РФ

Зеленський має намір обговорити з прем’єр-міністром Канади додаткові санкції проти РФ

17:11 17.06.2025
МЗС після масованого обстрілу закликає світову спільноту вжити конкретних кроків для посилення тиску на РФ та зміцнення України

МЗС після масованого обстрілу закликає світову спільноту вжити конкретних кроків для посилення тиску на РФ та зміцнення України

14:01 17.06.2025
Посольства України в Ізраїлі та Ірані формують евакуаційні списки та розробляють варіанти евакуації українців- МЗС

Посольства України в Ізраїлі та Ірані формують евакуаційні списки та розробляють варіанти евакуації українців- МЗС

21:12 11.06.2025
Глава МЗС Словенії: Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб керівництво Росії понесло відповідальність за війни проти України

Глава МЗС Словенії: Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб керівництво Росії понесло відповідальність за війни проти України

20:27 10.06.2025
Глава МЗС Литви разом з Сибігою відвідали Одесу

Глава МЗС Литви разом з Сибігою відвідали Одесу

ВАЖЛИВЕ

Україна веде підготовку до оголошення конкурсу на розробку літієвого родовища "Добра" - Єрмак

Генштаб ЗСУ: Сили оборони на північно-слобожанському і курському напрямках відбили 17 атак

Кличко: наразі підтверджено загибель 27 людей через атаку на Київ 17 червня

За 5 місяців 2025р через атаки РФ загинуло удвічі більше цивільних, ніж за аналогічний період минулого року - Шмигаль

До 23 зросла кількість жертв російського ракетного удару по 9-поверхівці в Києві – ДСНС

ОСТАННЄ

У Словаччині затримали 8 осіб у справі про можливе нецільове використання коштів для воєнної допомоги Україні

Посольство Японії оголосило про плани провести конференцію з питань розмінування України

Україна веде підготовку до оголошення конкурсу на розробку літієвого родовища "Добра" - Єрмак

У пошкодженій через російську атаку 5-поверхівці на Солом'янці впав проліт на сходах

Керівникам ОВА доручили реалізувати проєкти енергонезалежності закладів освіти

Клименко: Пошукова операція на місці російського ракетного удару по 9-поверхівці в Києві завершена

Колишня посол США в Україні Брінк балотуватиметься в Конгрес

Олесь Довгий написав заяву про припинення повноважень нардепа

ГУР: Зрадника та воєнного злочинця Грицая знищено в окупованому Бердянську

Кабмін удосконалив процедуру подачі заяв на отримання ветеранами компенсації частини оренди житла

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА