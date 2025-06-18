Інтерфакс-Україна
Події
20:33 18.06.2025

Керівникам ОВА доручили реалізувати проєкти енергонезалежності закладів освіти

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Керівникам ОВА доручили реалізувати проєкти енергонезалежності закладів освіти

Заступник голови Офісу президента Віктор Микита провів нараду з керівниками областей щодо створення енергонезалежних закладів освіти, за результатами наради керівникам обласних військових адміністрацій (ОВА) доручили повести реалізацію цих проєктів до початку осіннього-зимового періоду.

"Зараз на порядку денному наради – одне з таких рішень: створення енергонезалежних закладів освіти в регіонах і громадах, котрі зможуть автономно функціонувати до 12 годин попри можливі відключення світла внаслідок потенційних атак агресора на обʼєкти енергогенерації", - написав Микита у телеграм-каналі у середу.

За його словами, мета проєкту – створити осередки на базі шкіл, які, незважаючи на можливі відключення світла будуть продовжувати автономну роботу завдяки акумуляторам та сонячній генерації.

"У випадку можливих атак ворога на обʼєкти енергетики й перебоїв в електропостачанні опорні школи у громадах стануть місцями, де діти зможуть перебувати в позанавчальний час до пізнього вечора. Тут вони зможуть займатися спортом, переглядати фільми, слухати лекції, грати в розвиваючі ігри тощо", - пояснив заступник голови ОП.

Він додав, що на першому етапі проєкту розглядаються найбільші опорні школи з наявними бомбосховищами і твердопаливними котлами для обігріву, проєктується встановлення резервних там, де немає котлів. На другому етапі - розглядаєються всі інші опорні заклади освіти.

Окрім того, за словами Микита даний проєкт передбачає три черги: перша - заміна всіх освітлювальних ламп на енергозберігаючі, що дозволить скоротити обʼєми споживання електроенергії, друга - встановлення сонячних панелей, акумуляторів та інверторів відповідної потужності, третя - обладнання шкіл необхідним устаткуванням для роботи із дітьми в позанавчальний час на території навчальних закладів.

"Керівники ОВА отримали відповідні доручення на проведення розрахунків, проєктування та реалізацію проєкту спільно з громадами в найкоротші терміни до початку осіннього-зимового періоду", - наголосив Микита.

 

Теги: #заклади_освіти

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