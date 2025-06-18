НВМК оголосило повторний тендер на будівництво 2-ої черги Національного військового меморіального кладовища

ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" оголосило повторний тендер на 1,3 млрд грн на будівництво другої черги НВМК в межах Гатненської територіальної громади (Фастівський р-н Київської обл.).

Згідно з інформацією на ресурсі Prozorro, тендер було оголошено 17 червня. Оскаржити умови закупівлі можна до 29 червня, а подати тендерну пропозицію - до 2 липня. Очікувана вартість робіт - 1,316 млрд грн.

Друга черга будівництва складатиметься із шести пускових комплексів, зведення котрих планується завершити до кінця 2026 року.

Зокрема, під час будівництва другої черги буде споруджено крематорій, будинок трауру, меморіальну будівлю, колумбарні стіни, сектори поховань, площу зі стелою та флагштоком, монументи, також буде прокладено інженерні мережі, збудувано проїзди, облаштовано освітлення, крім того, продовж побудови усіх шести пускових комплексів територію озеленюватимуть.

Раніше стало відомо, що комісія Антимонопольного комітету України (АМКУ) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель зобов'язала держустанову "Національне військове меморіальне кладовище" скасувати рішення про визначення ТОВ "Будівельна фірма Паритетбудінвест" переможцем попереднього тендеру на будівництво 2-ої черги НВМК, так як тендерна пропозиція не відповідала умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі. 16 червня рішення АМКУ було виконано, шляхом скасування рішення про визначення переможця.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством ветеранів держустанови "Національне військове меморіальне кладовище", а в серпні 2023 року схвалив реалізацію до серпня 2025 року його проєкту у Гатненській громаді поблизу Києва.

Тоді ще в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун 27 березня 2024 року заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа - на початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планується до 2027 року. Пізніше він повідомив, що перші поховання передбачаються на початку або в середині осені 2024 року.

В серпні НВМК визначилося з переможцем на будівництво першої черги кладовища, ним став консорціум "Білдінг Юа" з Києва.

31 грудня 2024 року в НВМК заявили, що 2025 року мають намір розпочати почесні поховання та перепоховання захисників і захисниць, а також здійснити перші перепоховання на НВМК видатних українців, які боролися за незалежність України у ХХ столітті, але були поховані за межами держави.

Наприкінці березня 2025 року міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила про плани розпочати перші поховання на НВМК у травні 2025 року.

30 травня в держустанові НВМК повідомили, що будівництво 1-го пускового комплексу першої черги кладовища завершено. Перші почесні поховання плануються найближчим часом.