СБУ та Нацполіція затримали ще 5 ворожих поплічників, які вчиняли диверсії на УЗ та палили авто ЗСУ

Служба безпеки України та Національна поліція затримали ще п’ятьох поплічників РФ, які на замовлення ворога вчиняли підпали та займалися диверсіями у різних регіонах України.

В телеграм-каналі в середу СБУ повідомляє, що в Запоріжжі затримано 36-річного місцевого, який підпалив три позашляховики Сил оборони, що проходили техобслуговування після виконання завдань на південному фронті.

"Потім він мав знищити мультівен, який військові використовували для перевезення бойового спорядження на передову", - йдеться в повідомленні.

На Київщині кіберфахівці СБУ на гарячому затримали жителя столиці, який готував сходження вантажного потяга з рейок. Для цього він планував встановити на колії гальмівний стопор.

У Тернопільській області, за інформацією СБУ, затримано двох жителів селища Гусятин, які підпалили кросовер військовослужбовця ЗСУ.

Крім того, в Харкові затримано раніше засуджену за легкі тілесні ушкодження жінку, яка на замовлення ворога спалила релейну шафу сигнальної установки "Укрзалізниці".

В українській спецслужбі зазначають, що фігурантів було завербовано агресором через телеграм-канали з пошуку "легких грошей".

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, Тернопільської обласної прокуратури та Слобідської окружної прокуратури м. Харкова.