Інтерфакс-Україна
Події
17:22 18.06.2025

СБУ та Нацполіція затримали ще 5 ворожих поплічників, які вчиняли диверсії на УЗ та палили авто ЗСУ

2 хв читати
СБУ та Нацполіція затримали ще 5 ворожих поплічників, які вчиняли диверсії на УЗ та палили авто ЗСУ

Служба безпеки України та Національна поліція затримали ще п’ятьох поплічників РФ, які на замовлення ворога вчиняли підпали та займалися диверсіями у різних регіонах України.

В телеграм-каналі в середу СБУ повідомляє, що в Запоріжжі затримано 36-річного місцевого, який підпалив три позашляховики Сил оборони, що проходили техобслуговування після виконання завдань на південному фронті.

"Потім він мав знищити мультівен, який військові використовували для перевезення бойового спорядження на передову", - йдеться в повідомленні.

На Київщині кіберфахівці СБУ на гарячому затримали жителя столиці, який готував сходження вантажного потяга з рейок. Для цього він планував встановити на колії гальмівний стопор.

У Тернопільській області, за інформацією СБУ, затримано двох жителів селища Гусятин, які підпалили кросовер військовослужбовця ЗСУ.

Крім того, в Харкові затримано раніше засуджену за легкі тілесні ушкодження жінку, яка на замовлення ворога спалила релейну шафу сигнальної установки "Укрзалізниці".

В українській спецслужбі зазначають, що фігурантів було завербовано агресором через телеграм-канали з пошуку "легких грошей".

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, Тернопільської обласної прокуратури та Слобідської окружної прокуратури м. Харкова.

Теги: #диверсії #нацполіція #сбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:33 18.06.2025
Україна екстрадувала до США учасника міжнародного кіберзлочинного угруповання – Нацполіція

Україна екстрадувала до США учасника міжнародного кіберзлочинного угруповання – Нацполіція

15:23 18.06.2025
СБУ: Посадовці Одеської міськради та місцеві підприємці привласнили понад 2 млн грн, виділених на поховання воїнів ЗСУ

СБУ: Посадовці Одеської міськради та місцеві підприємці привласнили понад 2 млн грн, виділених на поховання воїнів ЗСУ

16:23 17.06.2025
Трьох ворожих агентів засудили до 15 років позбавлення волі за підрив авто з воїном ЗСУ у Харкові - СБУ

Трьох ворожих агентів засудили до 15 років позбавлення волі за підрив авто з воїном ЗСУ у Харкові - СБУ

13:22 17.06.2025
У Запоріжжі ректорат приватного університету за гроші зарахував до аспірантури майже 3 тис. ухилянтів - СБУ

У Запоріжжі ректорат приватного університету за гроші зарахував до аспірантури майже 3 тис. ухилянтів - СБУ

19:01 16.06.2025
На Одещині викрили злочинну групу на розкраданні майже 4 млн грн на закупівлі укриттів - Нацполіція

На Одещині викрили злочинну групу на розкраданні майже 4 млн грн на закупівлі укриттів - Нацполіція

17:57 16.06.2025
Нацполіція провела понад 940 обшуків для боротьби з незаконним обігом зброї: вилучено сотні одиниць зброї та десятки кілограмів вибухівки

Нацполіція провела понад 940 обшуків для боротьби з незаконним обігом зброї: вилучено сотні одиниць зброї та десятки кілограмів вибухівки

14:55 16.06.2025
В Одесі поліція розслідує обставини падіння дитини з багатоповерхівки

В Одесі поліція розслідує обставини падіння дитини з багатоповерхівки

14:22 14.06.2025
СБУ затримала ділків, які могли зірвати поставки в Україну безкоштовних засобів РЕБ

СБУ затримала ділків, які могли зірвати поставки в Україну безкоштовних засобів РЕБ

10:13 13.06.2025
Нацполіція почала загальнодержавну спецоперацію по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів

Нацполіція почала загальнодержавну спецоперацію по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів

15:27 09.06.2025
Засуджено викрадачів, які вимагали за 20-річного одесита $1 млн викупу – Нацполіція

Засуджено викрадачів, які вимагали за 20-річного одесита $1 млн викупу – Нацполіція

ВАЖЛИВЕ

Генштаб ЗСУ: Сили оборони на північно-слобожанському і курському напрямках відбили 17 атак

Кличко: наразі підтверджено загибель 27 людей через атаку на Київ 17 червня

За 5 місяців 2025р через атаки РФ загинуло удвічі більше цивільних, ніж за аналогічний період минулого року - Шмигаль

До 23 зросла кількість жертв російського ракетного удару по 9-поверхівці в Києві – ДСНС

Кількість жертв російської ракети у Солом'янському районі Києва зросла до 21 людини - КМВА

ОСТАННЄ

НВМК оголосило повторний тендер на будівництво 2-ої черги Національного військового меморіального кладовища

Хакатон НАТО з протидії FPV на оптоволокні зібрав рекордну кількість пропозицій, чверть – з України

Рада має намір покращити систему пільгового проїзду для ветеранів - нардеп

У ДСНС попереджають про небезпеку нерозірваних касетних боєприпасів та уламків дронів у Києві

ДСНС: Кількість жертв атаки РФ на Київ 17 червня зросла до 28 людей

Кабмін затвердив Державну програму справедливої трансформації вугільних регіонів до 2030р

Генштаб ЗСУ: Сили оборони на північно-слобожанському і курському напрямках відбили 17 атак

Кабмін включив Одеський національний економічний університет до учасників проєкту розвитку автономії закладів вищої освіти

Кличко: наразі підтверджено загибель 27 людей через атаку на Київ 17 червня

Кабмін зобов'язав перевізників вносити інформацію про нерегулярні перевезення до Єдиної інформсистеми безпеки на наземному транспорті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА