Генштаб ЗСУ: Сили оборони на північно-слобожанському і курському напрямках відбили 17 атак

Фото: Генштаб ЗСУ

На північно-слобожанському і курському напрямках підрозділи Збройних сил України (ЗСУ) з початку доби та станом на 16:00 відбили 17 ворожих атак, загалом на цей час загальна кількість бойових зіткнень на всій лінії фронту досягла 95, зберігається висока активність ворога на покровському та краматорському напрямках, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили 17 ворожих атак, ще чотири боєзіткнення тривають. Авіація загарбників завдала двох ударів, скинувши при цьому чотири керовані авіаційні бомби. Крім того, ворог здійснив 87 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню", - йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00 у телеграмі.

Від вогню ворожої артилерії та мінометів з початку доби постраждали громади населених пунктів Клюси Чернігівської області; Порозок, Зарічне, Покровка, Мар’їне, Братениця, Нововасилівка, Велика Писарівка, Мезенівка, Миропільське Сумської області; Тимофіївка Харківської області.

На південно-слобожанському напрямку ворог тричі атакував у районах Вовчанська, Липців та Довгенького, крім того, завдав авіаудару по району населеного пункту Лобанівка.

На куп’янському напрямку російські окупанти здійснили дві атаки в напрямку Степової Новоселівки та поблизу Загризового. Одне боєзіткнення триває дотепер.

Зазначається, що найбільш активно ворог діє на покровському напрямку, де зафіксовано 24 спроби ворога потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Мирне, Промінь, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгірного. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 19 атак.

На лиманському напрямку росармія здійснила вісім атак на позиції українців у районах населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Липове, Зелена Долина, Торське та в напрямку Карпівки. Наразі триває два боєзіткнення.

На сіверському напрямку в районах Григорівки противник двічі атакував позиції ЗСУ. На краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед у районах Оріхово-Василівки, Білої Гори, Курдюмівки, Предтечиного, Новомаркового, Бондарного та Ступочок. Підрозділи Сил оборони відбили всі 12 атак.

На торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районах Торецька та Диліївки. П’ять штурмових дій загарбників наші захисники відбили.

На новопавлівському напрямку ЗСУ зупинили вісім штурмових дій ворожих військ, ще три боєзіткнення тривають. Противник намагався просуватися в районах Запоріжжя, Веселого, Мирного, Вільного, Новосілки, Вільного Поля та Шевченка. Авіаційного удару зазнали населені пункти Новодарівка та Ольгівка.

На гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Гуляйполю та Малинівці, штурмових дій противник не проводив. На оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку противника в напрямку Щербаків. На придніпровському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

"На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 95", - інформує Генштаб.