Інтерфакс-Україна
Події
15:28 18.06.2025

Шмигаль розраховує, що з початку 2026р Україна стане частиною єдиного європейського комунікаційного простору

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Шмигаль розраховує, що з початку 2026р Україна стане частиною єдиного європейського комунікаційного простору

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що з початку 2026 року Україна стане частиною єдиного європейського комунікаційного простору.

"Європарламент схвалив продовження "транспортного безвізу" для України до кінця 2025 року. Таким чином, угоду пролонговано вже вчетверте. Українські перевізники і надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів. Окрім того, вчора Європейська комісія погодила приєднання України до політики ЄС Roam like at Home. Йдеться про можливість для українців не сплачувати за роумінг під час телефонних дзвінків та користування мобільним інтернетом на території 27 країн Євросоюзу", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу.

Прем'єр очікує, що незабаром Рада ЄС схвалить це рішення і з початку 2026 року Україна стане частиною єдиного європейського комунікаційного простору. 

"Цим створюємо важливий прецедент — досі жодна з країн поза межами Євросоюзу не долучалася до політики Roam like at Home. Розглядаємо це як високу оцінку наших євроінтеграційних зусиль", - додав він.

Теги: #шмигаль #єс

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