Інтерфакс-Україна
Події
14:18 18.06.2025

Військовий з Черкащини наводив ворожі ракети на українських бійців у чотирьох областях - ДБР

1 хв читати
Військовий з Черкащини наводив ворожі ракети на українських бійців у чотирьох областях - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з СБУ затримали військовослужбовця, який передавав армії РФ координати українських підрозділів, повідомляє ДБР.

В повідомленні Бюро в телеграм-каналі в середу зазначається, що фігурант "з ідейних переконань допомагав ворогу завдавати ракетних ударів по українських захисниках у чотирьох регіонах, зокрема на Черкащині".

У ході слідчих дій встановлено, що фігурант передав ворогу координати військових об'єктів у Черкаській, Житомирській, Рівненській та Донецькій областях.

"Унаслідок завданих ракетних ударів загинули українські військовослужбовці", - зазначають у відомстві.

Теги: #дбр #черкащина #фігурант

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:13 18.06.2025
На Київщині офіцери приховали самогубство військового та сфальсифікували службове розслідування

На Київщині офіцери приховали самогубство військового та сфальсифікували службове розслідування

14:21 17.06.2025
ДБР викрило схему продажу дизпального з авіабригади на Івано-Франківщині

ДБР викрило схему продажу дизпального з авіабригади на Івано-Франківщині

11:56 17.06.2025
ДБР викрило масштабну корупційну схему розкрадання мільйонів гривень на харчах для військових

ДБР викрило масштабну корупційну схему розкрадання мільйонів гривень на харчах для військових

16:56 16.06.2025
Викрито привласнення понад 64 млн грн на закупівлях техніки для ЗСУ – ДБР

Викрито привласнення понад 64 млн грн на закупівлях техніки для ЗСУ – ДБР

13:44 13.06.2025
Заява "Європейської Солідарності"

Заява "Європейської Солідарності"

11:47 13.06.2025
ДБР викрило президента НААН на махінаціях з працевлаштуванням водія

ДБР викрило президента НААН на махінаціях з працевлаштуванням водія

10:30 13.06.2025
ДБР повідомило нові підозри у справі щодо махінацій з виплатами у 110-ї ОМБр

ДБР повідомило нові підозри у справі щодо махінацій з виплатами у 110-ї ОМБр

08:14 13.06.2025
Держбюро розслідувань передало до суду з початку року понад 3 тисячі обвинувальних актів

Держбюро розслідувань передало до суду з початку року понад 3 тисячі обвинувальних актів

15:40 10.06.2025
Танковий полігон на Дніпропетровщині, який використовували для посівів, повернутий Міноборони - ДБР

Танковий полігон на Дніпропетровщині, який використовували для посівів, повернутий Міноборони - ДБР

13:37 10.06.2025
Адвокат з м. Дніпро на керівних посадах в правоохоронному органі набув 16 квартир у Львові - ДБР

Адвокат з м. Дніпро на керівних посадах в правоохоронному органі набув 16 квартир у Львові - ДБР

ВАЖЛИВЕ

До 23 зросла кількість жертв російського ракетного удару по 9-поверхівці в Києві – ДСНС

Кількість жертв російської ракети у Солом'янському районі Києва зросла до 21 людини - КМВА

НВМК скасувало рішення про визначення "Будівельної фірми Паритетбудінвест" переможцем тендеру на будівництво 2-ї черги кладовища

Рада ухвалила закон про множинне громадянство

До 19 зросла кількість загиблих у Солом’янському районі, загалом у Києві вже 24 жертви – ДСНС

ОСТАННЄ

Закон про множинне громадянство визначає країни, громадянство яких несумісне з українським - нардеп

До 23 зросла кількість жертв російського ракетного удару по 9-поверхівці в Києві – ДСНС

МЗС України про вимогу РФ знищити надану зброю: Повна неадекватність

Київська влада відхилила другу петицію щодо Житнього ринку

Поліція ліквідувала масштабне підпільне виробництво анаболічних стероїдів

У Раду викликали Галущенка та Умєрова

Посадовці однієї з частин Нацгвардії за декілька років привласнили понад 11 млн грн

Київська ТПП провела бізнес-консультації для підприємців трьох областей у межах проєкту RUBA 2.0

Рада ухвалила закон про реформу АРМА

В північно-східних районах України в найближчі дві доби очікуються короткочасні дощі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА