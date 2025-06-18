Військовий з Черкащини наводив ворожі ракети на українських бійців у чотирьох областях - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з СБУ затримали військовослужбовця, який передавав армії РФ координати українських підрозділів, повідомляє ДБР.

В повідомленні Бюро в телеграм-каналі в середу зазначається, що фігурант "з ідейних переконань допомагав ворогу завдавати ракетних ударів по українських захисниках у чотирьох регіонах, зокрема на Черкащині".

У ході слідчих дій встановлено, що фігурант передав ворогу координати військових об'єктів у Черкаській, Житомирській, Рівненській та Донецькій областях.

"Унаслідок завданих ракетних ударів загинули українські військовослужбовці", - зазначають у відомстві.