Інтерфакс-Україна
Події
10:52 18.06.2025

До 19 зросла кількість загиблих у Солом’янському районі, загалом у Києві вже 24 жертви – ДСНС

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До 19 зросла кількість загиблих у Солом’янському районі, загалом у Києві вже 24 жертви – ДСНС
Фото: ДСНС

У Солом’янському районі Києва з-під завалів пошкодженого внаслідок російського удару 9-поверхового житлового будинку деблокували тіло ще одного загиблого, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"До 19 осіб зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по 9-поверхівці у Солом'янському районі - з-під завалів деблокували ще одне тіло. Загалом у столиці після російської атаки в ніч на 17 червня загинули 24 людини, ще 134 постраждали", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

На місці удару продовжується розбір завалів і пошук людей.

Теги: #атака_рф #соломянський_район #жертви

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