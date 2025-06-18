До 19 зросла кількість загиблих у Солом’янському районі, загалом у Києві вже 24 жертви – ДСНС

Фото: ДСНС

У Солом’янському районі Києва з-під завалів пошкодженого внаслідок російського удару 9-поверхового житлового будинку деблокували тіло ще одного загиблого, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"До 19 осіб зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по 9-поверхівці у Солом'янському районі - з-під завалів деблокували ще одне тіло. Загалом у столиці після російської атаки в ніч на 17 червня загинули 24 людини, ще 134 постраждали", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

На місці удару продовжується розбір завалів і пошук людей.