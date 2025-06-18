Інтерфакс-Україна
Події
07:39 18.06.2025

Троє цивільних постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА в Херсоні

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Троє цивільних постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА в Херсоні

Троє постраждалих у Херсоні внаслідок атаки ворожих дронів, повідомила Херсонська ОВА в Телеграм у середу.

"Близько опівночі у Корабельному районі Херсона росіяни атакували з дрона автівку "швидкої". Постраждав 34-річний парамедик та 42-річний екстрений медичний технік. У них — контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Потерпілим надали допомогу, подальше лікування — амбулаторно", - йдеться у повідомленні телеграм-каналу ОВА.

Окрім того ОВА повідомляє, що "до лікарні звернувся чоловік, якого близько 04:30 росіяни атакували з дрона у Херсоні". У 69-річного херсонця — вибухова травма, уламкові поранення тулуба та руки.Джерело:

Теги: #херсонська_область #обстріли

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