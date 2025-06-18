18 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1211 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1211 RUSSIAN AGRESSION

18 червня відзначають Міжнародний день боротьби з мовою ворожнечі, День сталої гастрономії, День гордості та гідності аутиста, День любителів риболовлі.

В Україні - День дільничного офіцера поліції.

Православна церква вшановує святого мученика Леонтія.

Міжнародний день боротьби з мовою ворожнечі

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 75 / 309.

Заснований Генеральною Асамблеєю ООН 2019 року. Цей день покликаний підвищити обізнаність про небезпеку мови ненависті та сприяти міжрелігійному та міжкультурному діалогу, терпимості у боротьбі з цим явищем.

День дільничного офіцера поліції

Професійне свято засноване в 2004 році згідно з наказом Міністра внутрішніх справ України. Дільничні офіцери поліції відіграють важливу роль у гарантуванні громадського порядку та безпеки на закріпленій території, а також у профілактиці правопорушень. Це свято є виявом поваги до фахівців цієї нелегкої професії.

День сталої гастрономії

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES 71 / 246.

Заснований Генеральною Асамблеєю ООН 2016 року з метою відзначення кулінарного розмаїття та заохочення споживання місцевих, сезонних продуктів. Святкування цього дня зазначає важливість гастрономії у сталому розвитку та збереженні культурної спадщини.

День гордості та гідності аутиста

Цей день був заснований організацією Aspies For Freedom 2005 року і має на мету відзначення досягнень людей з аутизмом, підвищення обізнаності про аутичні розлади, та руйнування стереотипів, які існують навколо аутистів.

День любителів риболовлі

Це свято всіх прихильників рибальства, чудова можливість влаштувати риболовлю, чи то в самотності, чи у колі друзів. Цей день також може бути приводом для зустрічей та обміну досвідом між рибалками.

Цього дня народилися:

180 років від дня народження Шарля Луї Альфонса Лаверана (1845-1922), французького біолога, паразитолога, лауреата Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини (1907);

120 років від дня народження Дмитра Григоровича Гринька (1905-1986), українського письменника, критика, публіциста;

120 років від дня народження Левка Івановича Медведя (1905-1982), українського вченого-гігієніста;

110 років від дня народження Костянтина Івановича Заблонського (1915-2006), українського інженера-механіка;

110 років від дня народження Романа Ільницького (1915-2000), українського історика, публіциста, журналіста, редактора, бібліотекаря, педагога, громадсько-політичного діяча, члена ОУН (США);

110 років від дня народження Леоніда Івановича Чернова (1915-1990), українського живописця, графіка.

Ще в цей день:

1917 - Попри заборону військового міністра Росії Олександра Керенського, у Києві розпочав роботу 2-й Всеукраїнський Військовий з'їзд, у роботі якого взяло участь близько 2500 делегатів з усіх фронтів, флотів і флотилій, а також запасних частин. З'їзд ухвалив важливі постанови про детальний план українізації війська. Головою Українського Генерального Військового Комітету переобрано Симона Петлюру;

1934 - Заарештовано Романа Шухевича у зв'язку з вбивством міністра польського уряду Перацького (відплата за так звану пацифікацію);

1939 - У Каневі на могилі Тараса Шевченка відкрито пам'ятник;

1940 - Після капітуляції французької армії генерал Шарль де Голль заявив в етері Бі-Бі-Сі, що "програна лише битва, але не війна", і він з частиною армії евакуюється у Велику Британію. Це стало сигналом для початку у Франції Руху Опору;

1946 - Проголошення Італії республікою;

1976 - Проголошено незалежність Сейшельських Островів;

1991 - Верховна Рада УРСР видала постанову про святкування Дня незалежності України;

1996 - Україну прийняли до складу Конференції з роззброєння;

2000 - Львівська міська рада наклала заборону на трансляцію в громадських місцях російськомовних пісень;

2009 - Запущений Lunar Reconnaissance Orbiter, космічний апарат НАСА з дослідження Місяця.

Церковне свято:

День пам’яті святого мученика Леонтія

Святий Леонтій народився в Греції, в місті Єноса. Служив у римській армії в званні центуріона і був відомий своєю добротою, мужністю та праведним життям. Він використовував свою військову посаду для допомоги іншим і поширення християнського вчення.

Коли почалися переслідування християн, Леонтій, який відмовився поклонятися язичницьким богам і приносити їм жертви, був схоплений і приведений до суду. Його жорстоко катували, але він залишався непохитним у своїй вірі. За переказами, під час тортур він зміг навернути до християнства багатьох своїх катів та інших людей, які бачили його страждання.

Іменини: Данило, Леонтій, Михайло, Опанас, Дар’я, Єфросинія, Марія.