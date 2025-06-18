Зеленський й Ішіба обговорили протидію спільній загрозі з боку РФ, КНДР та Ірану

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Японії Шігеру Ішібою на полях саміту лідерів держав-членів G7 у Канаді у вівторок.

"Обговорили співпрацю в оборонній індустрії, інвестування в українське виробництво дронів, відбудову України та готовність Японії допомагати в цьому. Також обговорили спільну для нас загрозу – співпрацю Росії з Північною Кореєю та Іраном. Обмінялися думками, як можемо цьому протидіяти", - підсумував зустріч Зеленський в офіційному телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14752