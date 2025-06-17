Інтерфакс-Україна
Події
23:30 17.06.2025

Зеленський і Рютте обговорили можливі кроки перед самітом НАТО в Гаазі

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на полях саміту лідерів держав-членів G7 у Канаді у вівторок.

Метою зустрічі була координація кроків напередодні саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня в Гаазі. 

"Зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб обговорити кроки напередодні саміту Альянсу в Гаазі. Окреслив основні очікування України від саміту та розповів про актуальні потреби наших воїнів на тлі значного посилення російських атак", - написав Зеленський в офіційному телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14751

Теги: #рютте #нато #зеленський

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