Канада запроваджує санкції проти понад 40 юросіб із РФ та інших країн

Оттава запровадить обмежувальні заходи щодо понад 40 юросіб із РФ та інших країн, а також проти понад 200 суден, заявив у вівторок прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

"Сьогодні Канада оголошує про кілька заходів, насамперед - санкції щодо певної кількості осіб у РФ, проти більш ніж 40 організацій у Росії та за її межами, які намагаються зробити внесок в обхід санкцій, і проти більш ніж 200 суден із "тіньового флоту", - заявив Карні під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7 у Канаді.

Також він оголосив про надання додаткової військової допомоги Україні, зокрема дронів, вертольотів і боєприпасів.

Крім іншого, Канада передасть Україні наступний транш кредиту, що ґрунтується на заморожених активах РФ, у розмірі 2 млрд канадських доларів, додав прем'єр-міністр.