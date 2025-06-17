Інтерфакс-Україна
Події
19:13 17.06.2025

Польща і Литва синхронізували оборонні плани

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Польща і Литва синхронізували оборонні плани

Синхронізацію оборонних планів обговорили під час зустрічі у Варшаві державний секретар міністерства національної оборони Польщі Павел Залевський, головний радник президента Литви з національної безпеки Дейвідас Матуленіс і тимчасовий повірений у справах Литви в Польщі Аудроне Маркявічене, повідомила у вівторок пресслужба Міноборони Польщі.

"Зустріч відбулася на прохання литовської сторони, в рамках участі пана Матуленіса у Форумі з безпеки Центральної та Східної Європи, організованому у Варшаві. Метою зустрічі було обговорення польсько-литовського співробітництва в рамках європейських оборонних ініціатив, зокрема проєктів "Східний щит" і "Балтійська лінія оборони", - йдеться в повідомленні.

"Під час зустрічі було підтверджено необхідність збереження підтримки України та чинення економічного тиску на Росію, а також обговорено припущення та очікування Польщі та Литви щодо майбутнього саміту НАТО", - додали у пресслужбі.

Теги: #польща #литва #оборона #співробітництво

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