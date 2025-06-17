На Київщині шукають ділянку для будівництва заводу з виробництва та переробки шин

Можливості реалізації масштабного інвестиційного проєкту з будівництва заводу з виробництва й переробки шин на території Київської області було обговорено у понеділок, 16 червня під час зустрічі з представниками посольства Фінляндії в Україні та компанії Black Donuts Inc., повідомив начальник КОВА Микола Калашник в телеграм.

"Зараз триває пошук місця для майбутнього заводу, який зможе виробляти 5 млн шин для легкових авто на рік. Планується, що його продукція переважно експортуватиметься. Київщина готова запропонувати локації, які відповідатимуть вимогам інвестора. Область забезпечує комфортні умови для роботи та розвитку бізнесу, має розвинену логістику та високий кадровий потенціал", - повідомив Калашник.

У перспективі на заводі зможуть працювати до тисячі людей, зокрема ветерани, які повертаються до цивільного життя.

Очільник області також повідомив про готовність обговорити будівництво соціального житла поруч із виробництвом, щоб забезпечити робочими місцями внутрішньо переміщених осіб.

За словами Калашника, наразі фінські компанії бачать гарні перспективи щодо інвестування в Україну.

Від початку року на Київщині фінська компанія "Міжнародна Бургер Група", яка входить до групи компаній Hesburger, відкрила завод з виробництва заморожених бургерів, а компанія Peikko Group Corporation — завод з виробництва бетонних з’єднань та композитних конструкцій.