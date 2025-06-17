Інтерфакс-Україна
Події
16:54 17.06.2025

На Київщині шукають ділянку для будівництва заводу з виробництва та переробки шин

1 хв читати
На Київщині шукають ділянку для будівництва заводу з виробництва та переробки шин

Можливості реалізації масштабного інвестиційного проєкту з будівництва заводу з виробництва й переробки шин на території Київської області було обговорено у понеділок, 16 червня під час зустрічі з представниками посольства Фінляндії в Україні та компанії Black Donuts Inc., повідомив начальник КОВА Микола Калашник в телеграм.

"Зараз триває пошук місця для майбутнього заводу, який зможе виробляти 5 млн шин для легкових авто на рік. Планується, що його продукція переважно експортуватиметься. Київщина готова запропонувати локації, які відповідатимуть вимогам інвестора. Область забезпечує комфортні умови для роботи та розвитку бізнесу, має розвинену логістику та високий кадровий потенціал", - повідомив Калашник.

У перспективі на заводі зможуть працювати до тисячі людей, зокрема ветерани, які повертаються до цивільного життя.

Очільник області також повідомив про готовність обговорити будівництво соціального житла поруч із виробництвом, щоб забезпечити робочими місцями внутрішньо переміщених осіб.

За словами Калашника, наразі фінські компанії бачать гарні перспективи щодо інвестування в Україну.

Від початку року на Київщині фінська компанія "Міжнародна Бургер Група", яка входить до групи компаній Hesburger, відкрила завод з виробництва заморожених бургерів, а компанія Peikko Group Corporation — завод з виробництва бетонних з’єднань та композитних конструкцій.

Теги: #завод #шини #київщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:40 17.06.2025
Ворог масовано атакує Київщину, є поранена та пошкодження – ОВА

Ворог масовано атакує Київщину, є поранена та пошкодження – ОВА

10:02 12.06.2025
Генштаб ЗСУ: У Московській області уражено завод з виробництва друкованих плат та електроніки для ВПК РФ

Генштаб ЗСУ: У Московській області уражено завод з виробництва друкованих плат та електроніки для ВПК РФ

12:49 11.06.2025
Avesterra Group запустила завод із переробки курятини вартістю EUR60 млн у Волинській області

Avesterra Group запустила завод із переробки курятини вартістю EUR60 млн у Волинській області

09:54 09.06.2025
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження об’єкту ВПК з виготовлення антен для "Шахедів" у Чебоксарах

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження об’єкту ВПК з виготовлення антен для "Шахедів" у Чебоксарах

09:33 09.06.2025
Вночі був уражений завод в Чебоксарах, задіяний у виробництві ракет "Іскандер", - ЦПД

Вночі був уражений завод в Чебоксарах, задіяний у виробництві ракет "Іскандер", - ЦПД

07:44 24.05.2025
Двоє постраждалих унаслідок падіння уламків безпілотника у місті Березань Київської області

Двоє постраждалих унаслідок падіння уламків безпілотника у місті Березань Київської області

22:51 23.05.2025
У Броварському районі Київщини внаслідок атаки БпЛА поранено двох людей, пошкоджено будинок і авто – ОВА

У Броварському районі Київщини внаслідок атаки БпЛА поранено двох людей, пошкоджено будинок і авто – ОВА

12:11 21.05.2025
Генштаб підтвердив ураження об'єкта ВПК РФ – заводу напівпровідникових приладів в Орловській області

Генштаб підтвердив ураження об'єкта ВПК РФ – заводу напівпровідникових приладів в Орловській області

10:56 18.05.2025
Стефанчук закликав до посилення військової допомоги Україні після нічної атаки дронів

Стефанчук закликав до посилення військової допомоги Україні після нічної атаки дронів

17:34 29.04.2025
Засуджено двох російських військовослужбовців за жорстоке поводження з цивільними та зґвалтування вагітної жінки на Київщині – прокуратура

Засуджено двох російських військовослужбовців за жорстоке поводження з цивільними та зґвалтування вагітної жінки на Київщині – прокуратура

ВАЖЛИВЕ

Київ постраждав від однієї з найсмертоносніших атак за рік – заява Моніторингової місії ООН з прав людини

Рада підтримала кандидатуру Кравченка на посаду генпрокурора

Перший в Україні Меморіал воєнним розвідникам відкрито у Києві

Глава МВС: від ворожих ударів по всій Україні постраждали 139 осіб, з них 15 загинули, пошукові роботи тривають

В Києві 18 червня оголошене Днем жалоби – мер

ОСТАННЄ

З будинку в Солом’янському районі врятували 26 людей, рятувальні роботи тривають – ДСНС

Кількість загиблих в Одесі зросла до двох – прокуратура

Трамп достроково покинув саміт G7, не зустрівшись з Зеленським – ЗМІ

ЄБРР профінансує другу фазу проєкту з оцифрування геоданих в Україні – глава Міндовкілля

Точицький: сприйняття культури в Україні десь на рівні "міністр дістань квиточок"

МЗС після масованого обстрілу закликає світову спільноту вжити конкретних кроків для посилення тиску на РФ та зміцнення України

Обрано новий склад Наукового комітету Нацради з питань розвитку науки і технологій

Іноземні дипломати відвідали місце російського удару по житловому будинку в Києві

В Києві підтверджено загибель 10 осіб, під завалами ще можуть лишатися люди – Кличко

Київ постраждав від однієї з найсмертоносніших атак за рік – заява Моніторингової місії ООН з прав людини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА