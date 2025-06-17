"Укрзалізниця" з 18 червня вперше за шість років проіндексує ціни на чай та каву

"Укрзалізниця" (УЗ) вперше з 2018 року перегляне ціни на низку товарів що реалізуються у поїздах далекого сполучення, зміни відбудуться з 18 червня 2025 року, повідомили у компанії.

"Зокрема, вартість склянки класичного чаю зросте з 10 грн до 20 грн, що, згідно з аналізом ринкових цін, все одно залишиться суттєво нижче середньоринкової вартості. Натомість це підвищення дозволить залізниці принаймні перекрити операційні витрати, пов'язані з реалізацією цієї продукції", - йдеться у повідомленні на сторінці компанії у Facebook у вівторок.

Як підкреслили в "Укрзалізниці", підвищення ціни відбудеться вперше з 2018 року, тоді як вартість сировини, енергоносіїв, логістики та, власне, індекс інфляції (споживчих цін) демонстрували стабільний приріст протягом усього періоду.

Підкреслюється, що перегляд цін складатиме до 20 грн і торкнеться газованої та негазованої води, розчинної кави та кавового напою "3 в 1", користування окропом залишається безкоштовним. Ціни на всі напої у швидкісних поїздах "Інтерсіті+", а також на гарячі обіди у межах пілотного проєкту на поїздах далекого сполучення залишаються без змін.

"Важливо: "Укрзалізниця" продовжує утримувати ціни квитків для соціального сегменту пасажирських перевезень без змін від самого початку повномасштабного вторгнення", - наголосили в компанії.

У коментарях до допису пасажири запропонували автоматично враховувати вартість напоїв, щоб зберегти попит. У відповідь на пропозицію в "Укрзалізниці" зазначили, що і постільна білизна, і напої - додаткова опція, компанія не планує примушувати пасажирів купувати товари. В компанії вважають, що: "у пасажирів має бути вибір, відмовитись чи додати сервісні послуги".

Крім того, на одному з рейсів тестують можливість оплати додаткових послуг карткою і сподіваються на швидке розповсюдження на інших сполученнях.

В "Укрзалізниці" нагадали, що наразі у поїздах доступні три різновиди класичного чаю, три - авторського чаю, капсульна та дріп-кава, а також оновлений асортимент снеків. У поїздах міжнародного сполучення пасажирам пропонується десертне меню, у дитячих вагонах - спеціальне дитяче меню від ресторатора Євгена Клопотенка, а на чотирьох поїздах далекого сполучення триває тестування повноцінних ланчів: дерунів, плова, картоплі з куркою та сирників.