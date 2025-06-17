Інтерфакс-Україна
Події
15:26 17.06.2025

"Укрзалізниця" з 18 червня вперше за шість років проіндексує ціни на чай та каву

2 хв читати
"Укрзалізниця" з 18 червня вперше за шість років проіндексує ціни на чай та каву

"Укрзалізниця" (УЗ) вперше з 2018 року перегляне ціни на низку товарів що реалізуються у поїздах далекого сполучення, зміни відбудуться з 18 червня 2025 року, повідомили у компанії.

"Зокрема, вартість склянки класичного чаю зросте з 10 грн до 20 грн, що, згідно з аналізом ринкових цін, все одно залишиться суттєво нижче середньоринкової вартості. Натомість це підвищення дозволить залізниці принаймні перекрити операційні витрати, пов'язані з реалізацією цієї продукції", - йдеться у повідомленні на сторінці компанії у Facebook у вівторок.

Як підкреслили в "Укрзалізниці", підвищення ціни відбудеться вперше з 2018 року, тоді як вартість сировини, енергоносіїв, логістики та, власне, індекс інфляції (споживчих цін) демонстрували стабільний приріст протягом усього періоду.

Підкреслюється, що перегляд цін складатиме до 20 грн і торкнеться газованої та негазованої води, розчинної кави та кавового напою "3 в 1", користування окропом залишається безкоштовним. Ціни на всі напої у швидкісних поїздах "Інтерсіті+", а також на гарячі обіди у межах пілотного проєкту на поїздах далекого сполучення залишаються без змін.

"Важливо: "Укрзалізниця" продовжує утримувати ціни квитків для соціального сегменту пасажирських перевезень без змін від самого початку повномасштабного вторгнення", - наголосили в компанії.

У коментарях до допису пасажири запропонували автоматично враховувати вартість напоїв, щоб зберегти попит. У відповідь на пропозицію в "Укрзалізниці" зазначили, що і постільна білизна, і напої - додаткова опція, компанія не планує примушувати пасажирів купувати товари. В компанії вважають, що: "у пасажирів має бути вибір, відмовитись чи додати сервісні послуги".

Крім того, на одному з рейсів тестують можливість оплати додаткових послуг карткою і сподіваються на швидке розповсюдження на інших сполученнях.

В "Укрзалізниці" нагадали, що наразі у поїздах доступні три різновиди класичного чаю, три - авторського чаю, капсульна та дріп-кава, а також оновлений асортимент снеків. У поїздах міжнародного сполучення пасажирам пропонується десертне меню, у дитячих вагонах - спеціальне дитяче меню від ресторатора Євгена Клопотенка, а на чотирьох поїздах далекого сполучення триває тестування повноцінних ланчів: дерунів, плова, картоплі з куркою та сирників.

Теги: #укрзалізниця #ціни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:03 17.06.2025
Через ворожу атаку в Києві було пошкоджено поїзд Інтерсіті+ з роботою американської художниці

Через ворожу атаку в Києві було пошкоджено поїзд Інтерсіті+ з роботою американської художниці

10:32 16.06.2025
Індекс борщу за рік виріс на 27%

Індекс борщу за рік виріс на 27%

11:03 15.06.2025
Ексголова "Нафтогазу" попереджає про можливе подорожчання газу після ударів Ізраїлю по газовій інфраструктурі Ірану

Ексголова "Нафтогазу" попереджає про можливе подорожчання газу після ударів Ізраїлю по газовій інфраструктурі Ірану

18:05 13.06.2025
Зростання цін на нафту сповільнилося до вечора, Brent торгується біля $74 за барель

Зростання цін на нафту сповільнилося до вечора, Brent торгується біля $74 за барель

16:50 13.06.2025
УЗ запускає мистецький поїзд з фотовиставкою Говарда Баффетта

УЗ запускає мистецький поїзд з фотовиставкою Говарда Баффетта

10:25 13.06.2025
"Укрзалізниця" з 16 червня змінить швидкості під час перевезення вантажів зерновозами

"Укрзалізниця" з 16 червня змінить швидкості під час перевезення вантажів зерновозами

20:36 10.06.2025
Укрзалізниця додасть 18 пар потягів на літній сезон через зростання попиту

Укрзалізниця додасть 18 пар потягів на літній сезон через зростання попиту

20:33 10.06.2025
МОЗ пропонує дозволити маркетингові послуги для безрецептурних ліків до 20%, для рецептурних пропонує плату за наявність до 3%

МОЗ пропонує дозволити маркетингові послуги для безрецептурних ліків до 20%, для рецептурних пропонує плату за наявність до 3%

18:56 07.06.2025
Загибла і четверо поранених внаслідок авіаудару ворога по Харкову – залізничники

Загибла і четверо поранених внаслідок авіаудару ворога по Харкову – залізничники

20:45 06.06.2025
Глава "Укрзалізниці" заявляє про посилення заходів безпеки у зв’язку з погрозами ворога зупинити залізницю

Глава "Укрзалізниці" заявляє про посилення заходів безпеки у зв’язку з погрозами ворога зупинити залізницю

ВАЖЛИВЕ

Рада підтримала кандидатуру Кравченка на посаду генпрокурора

Перший в Україні Меморіал воєнним розвідникам відкрито у Києві

Глава МВС: від ворожих ударів по всій Україні постраждали 139 осіб, з них 15 загинули, пошукові роботи тривають

В Києві 18 червня оголошене Днем жалоби – мер

Сили оборони знешкодили 428 засобів повітряного нападу противника з 472

ОСТАННЄ

Мовний омбудсмен засудив дії Odesa Football Media Team щодо гравця, який зробив зауваження супернику через російську мову

Рада повторно ухвалила закон про створення Єдиного держреєстру військовослужбовців

УЦОЯО спростовує поширену в соцмережах інформацію про надмірну складність НМТ з англійської мови

Рада підвищила відповідальність за корупційні правопорушення

Міноборони України кодифікувало дистанційно-керований бойовий модуль "Шабля МК19(М)"

Рада ухвалила зміни до законодавства щодо призначення та отримання одноразової грошової допомоги утриманцям загиблого військовослужбовця

Ексдержсекретаря Мінрегіону взяли під варту з альтернативою застави у 20 млн грн - САП

Шмигаль про масовану атаку на Київ: Росія має понести відповідальність

У Київській області 18 червня оголошене Днем жалоби – КОВА

Деблоковано тіла ще двох людей на місці ракетного удару по 9-поверхівці у Києві – КМВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА