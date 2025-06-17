Нафтові танкери зіткнулися в Оманській затоці біля берегів ОАЕ

Танкери Adalynn і Front Eagle у вівторок зіткнулися в Оманській затоці за 44 км від порту Хаур-Факкан в ОАЕ, після чого на суднах почалася пожежа, повідомило у вівторок агентство Bloomberg.

За даними берегової охорони ОАЕ, вдалося врятувати 24 членів екіпажу Adalynn. Подробиць ситуації на Front Eagle в ОАЕ не надали.

За інформацією Bloomberg, подію наразі не пов'язують з ірано-ізраїльським конфліктом. Bloomberg отримав від агентства у сфері морської безпеки Vanguard Tech сповіщення, згідно з яким наразі немає підстав підозрювати злочинний умисел у цьому інциденті.