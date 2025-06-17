Інтерфакс-Україна
Події
13:22 17.06.2025

У Запоріжжі ректорат приватного університету за гроші зарахував до аспірантури майже 3 тис. ухилянтів - СБУ

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У Запоріжжі ректорат приватного університету за гроші зарахував до аспірантури майже 3 тис. ухилянтів - СБУ

Служба безпеки та Національна поліція викрили ректора приватного університету в Запоріжжі і 8 його підлеглих, які за хабарі оформлювали військовозобов’язаних чоловіків до аспірантури.

"Як встановило розслідування, ректорат зараховував чоловіків призовного віку на денну форму навчання без будь-яких вступних іспитів та подальшого відвідування занять. Цією "схемою" скористались 2966 військовозобов’язаних, які використовували фейкове навчання, щоб отримати відстрочку від призову", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Вартість становила до $5 тис. готівкою з однієї особи. Після надання документів "аспіранти" додатково сплачували на реквізити вишу встановлену суму за два семестри у розмірі майже 20 тис. грн. Потім організатори оборудки знімали кошти з рахунку університету та розподіляли між собою.

За матеріалами справи, лише з кінця 2023 і до середини 2024 років фігуранти заробили на ухилянтах понад 50 млн грн.

На підставі зібраних доказів ректору вишу та вісьмом його підлеглим, зокрема заступникам та керівництву інститутів навчального закладу, повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією та участь у злочинній організації); ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).

А також: ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї); ст. 336 (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

 

Теги: #ухилянти #виші #сбу

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