Через ворожу атаку в Києві було пошкоджено поїзд Інтерсіті+ з роботою американської художниці

Поїзд Інтерсіті+ з роботою всесвітньо відомої американської художниці Барбари Крюгер на бортах минулої ночі було пошкоджено через атаку окупантів на Київ, проте поїзд відновили, і наразі він прямує до Перемишля за графіком, повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Внаслідок ворожого обстрілу вночі у пункті базування зазнав пошкоджень поїзд Інтерсіті+, на бортах якого — робота всесвітньо відомої американської художниці Барбари Крюгер "Без назви (Ще одне знову)", присвячена українцям, які щодня невпинно рухаються вперед", - йдеться у повідомленні у телеграм "Укрзалізниці" у вівторок.

"Попри атаку, - повідомляє пресслужба, - поїзд вистояв. Оперативно відновлено пошкоджені вікна, і вже об 11:36 він вирушив з Києва до Перемишля за графіком".

"Цей арт-проєкт, як і вся історія українського спротиву, ще раз підтверджує: стійкість — у нашій ДНК", - наголосили в "Укрзалізниці"