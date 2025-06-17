Через ворожі атаки на Херсонщині загинув цивільний, 11 людей зазнали поранень - Прокудін

Фото: Херсонська ОВА

Російські окупаційні війська завдали удару по Новокаїрах Херсонської області, загинув місцевий мешканець, наразі вони атакують дронами Дніпровський район Херсону – вже відомо про 11 постраждалих, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 09:00 росіяни атакували з артилерії Новокаїри Милівської громади. Внаслідок обстрілу смертельні поранення дістав 61-річний місцевий житель, який перебував у будинку", - написав він у телеграмі у вівторок.

Прокудін також повідомив, що росіяни з самого ранку масовано атакують Дніпровський район Херсону, особливо небезпечно у районі Дніпровського ринку. "Лише впродовж однієї години через атаки дронів там постраждали щонайменше одинадцятеро людей", - написав він.