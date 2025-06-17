Інтерфакс-Україна
Події
11:45 17.06.2025

Через ворожі атаки на Херсонщині загинув цивільний, 11 людей зазнали поранень - Прокудін

1 хв читати
Через ворожі атаки на Херсонщині загинув цивільний, 11 людей зазнали поранень - Прокудін
Фото: Херсонська ОВА

Російські окупаційні війська завдали удару по Новокаїрах Херсонської області, загинув місцевий мешканець, наразі вони атакують дронами Дніпровський район Херсону – вже відомо про 11 постраждалих, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 09:00 росіяни атакували з артилерії Новокаїри Милівської громади. Внаслідок обстрілу смертельні поранення дістав 61-річний місцевий житель, який перебував у будинку", - написав він у телеграмі у вівторок.

Прокудін також повідомив, що росіяни з самого ранку масовано атакують Дніпровський район Херсону, особливо небезпечно у районі Дніпровського ринку. "Лише впродовж однієї години через атаки дронів там постраждали щонайменше одинадцятеро людей", - написав він.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:10 17.06.2025
У Києві відомо про 114 постраждалих від російської атаки, серед них 2 дитини – КМВА

У Києві відомо про 114 постраждалих від російської атаки, серед них 2 дитини – КМВА

11:33 17.06.2025
У Києві погіршилась якість повітря на лівому березі після ворожої атаки

У Києві погіршилась якість повітря на лівому березі після ворожої атаки

11:30 17.06.2025
В Одесі через нічну атаку постраждала міська інфекційна лікарня

В Одесі через нічну атаку постраждала міська інфекційна лікарня

10:42 17.06.2025
Сили оборони знешкодили 428 засобів повітряного нападу противника з 472

Сили оборони знешкодили 428 засобів повітряного нападу противника з 472

10:36 17.06.2025
Під час атаки на Київ пошкоджено виробництво компанії "Фаренгейт", замовлення скасовані

Під час атаки на Київ пошкоджено виробництво компанії "Фаренгейт", замовлення скасовані

10:18 17.06.2025
У Дарницькому районі Києва троє загиблих – Кличко

У Дарницькому районі Києва троє загиблих – Кличко

09:59 17.06.2025
Путін навмисно здійснив масований удар по Україні під час саміту G7 – Сибіга

Путін навмисно здійснив масований удар по Україні під час саміту G7 – Сибіга

09:47 17.06.2025
Щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців київського будинку, зруйнованого російською ракетою – Клименко

Щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців київського будинку, зруйнованого російською ракетою – Клименко

09:40 17.06.2025
Зеленський: США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів, погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі

Зеленський: США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів, погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі

09:36 17.06.2025
У Києві у зв'язку з нічними обстрілами перекрито низку вулиць

У Києві у зв'язку з нічними обстрілами перекрито низку вулиць

ВАЖЛИВЕ

Глава МВС: від ворожих ударів по всій Україні постраждали 139 осіб, з них 15 загинули, пошукові роботи тривають

В Києві 18 червня оголошене Днем жалоби – мер

Сили оборони знешкодили 428 засобів повітряного нападу противника з 472

Кличко повідомив про використання ворогом касетних снарядів під час атаки на Київ

Щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців київського будинку, зруйнованого російською ракетою – Клименко

ОСТАННЄ

Під час атаки РФ пошкоджень зазнали будівлі і споруди КПІ ім. Ігоря Сікорського

Через ворожу атаку в Києві було пошкоджено поїзд Інтерсіті+ з роботою американської художниці

Законопроєкт про множинне громадянство створює загрози для жителів ТОТ – правозахисники

В будинок в Солом’янському районі Києва влучила крилата ракета - глава МВС

В Києві від ворожої атаки постраждало близько 50 будинків

Прохолодна погода з короткочасними дощами збережеться в Україні найближчі два дні

Глава МВС: від ворожих ударів по всій Україні постраждали 139 осіб, з них 15 загинули, пошукові роботи тривають

Чернишов не бачить ризиків, що закон про множинне громадянство може стати поштовхом для виїзду українців за кордон

На місці ворожих ударів у Києві активно працюють два гелікоптери - МВС

Жолнович: програма субсидій на оренду житла для ВПО спіткнулась об "сірий" ринок оренди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА