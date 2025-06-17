УЧХ працює на місцях, постраждалих від атаки РФ в Києві та Одесі

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) працює на місцях, постраждалих від російської повітряної атаки в Києві та Одесі.

"Волонтери загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста надають необхідну допомогу постраждати на місцях обстрілів та беруть участь у рятувальній операції", - повідомив УЧХ у вівторок у Фейсбуці.

Як повідомлялось, внаслідок комбінованої російської ракетно-дронової атаки у столиці щонайменше 14 загиблих, 114 постраждалих. В Одесі через атаку РФ одна людина загинула, 17 постраждали.