Інтерфакс-Україна
Події
10:42 17.06.2025

Сили оборони знешкодили 428 засобів повітряного нападу противника з 472

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Сили оборони знешкодили 428 засобів повітряного нападу противника з 472

Сили оборони знешкодили 428 засобів повітряного нападу противника з 472, що атакували Україну, влучання зафіксовано у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 34 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 428 засобів повітряного нападу противника, 262 збито вогневими засобами, 166 – локаційно втрачені", - - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у телеграмі у вівторок.

Повідомляється, що серед знешкоджених - 239 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 163 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ; 2 аеробалістичні Х-47 М2 "Кинджал" (1 - лок. втр.); 15 крилатих ракет Х-101; 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (1 - лок. втр.); 1 протирадіолокаційна ракета Х-31П (лок. втр.).

Повідомляється, що зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 34 локаціях.

За даними ПС ЗСУ, загалом у ніч на 17 червня (із 20.00 16 червня) противник атакував територію України 472 засобами повітряного нападу. А саме: 440 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., близько 280 із них – "шахеди"; 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської обл. - рф; 16 крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації з повітряного простору Саратовської обл. – рф; 4 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря; 9 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації із повітряного простору Бєлгородської та Брянської областей; 1 протирадіолокаційною ракетою Х-31П.

"Основний напрямок удару – місто Київ!", - наголосили у ПС ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

 

Теги: #пс_зсу #атака #обстріли

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