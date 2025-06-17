У Києві у зв'язку з нічними обстрілами перекрито низку вулиць

У Києві у зв'язку з нічними обстрілами перекрито низку вулиць, зокрема вулиці Вацлава Гавела; частина проспекту Повітряних Сил та частина вулиці Бориспільська, рух прилеглими вулицями ускладнено, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

"Рух транспорту перекритий: вулицею Вацлава Гавела; проспектом Повітряних Сил (від перехрестя з вулицею Волинською до Жулянського шляхопроводу); вулицею Бориспільською (від вулиці Ялтинської до вулиці Старобориспільської)", - написав він у телеграмі у понеділок.

За його словами, прилеглими вулицями рух транспорту ускладнений.

"Київпастранс" також повідомив, що внаслідок нічної атаки зафіксовано пошкодження елементів транспортної інфраструктури, зокрема тимчасово зупинений рух трамвайного маршруту № 15 та № 22. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків.