Під російським обстрілом опинилися житлові будинки, заклади освіти та об’єкти критичної інфраструктури – Лубінець

Під російським обстрілом опинилися житлові будинки, заклади освіти та об’єкти критичної інфраструктури, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Страшна ніч для України: є загиблі та поранені. Цієї ночі Росія завдала чергового масованого удару по мирних українських містах. Під вогнем опинилися житлові будинки, заклади освіти та об’єкти критичної інфраструктури", - написав він в телеграмі.

За його даними, через масовану атаку безпілотниками по Одесі відомо про 13 постраждалих. Унаслідок удару пошкоджено інклюзивний центр і дитячий садок.

"Росія системно тероризує мирне населення, атаки щодня несуть біль, смерть і руйнування. Потрібна послідовна підтримка України - не лише словами, а діями", - зазначив Лубінець.

Як повідомлялося, наслідок нічної атаки РФ по Україні 70 постраждалих, з них 44 поранених і 14 загиблих тільки в Києві.